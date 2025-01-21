"Felaket Haberi Olmayan Günümüz Yok": Cem Yılmaz'dan Bolu'da Yaşanan Yangın Faciasındaki İhmale Tepki
"Felaket Haberi Olmayan Günümüz Yok": Cem Yılmaz'dan Bolu'da Yaşanan Yangın Faciasındaki İhmale Tepki
Bolu’nun meşhur tatil bölgesi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğu açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın sebebiyle 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Tüm gün yüreğimiz yanarken yaşanan faciaya ünlü isimlerden de tepki yükseldi.
Geçtiğimiz dakikalarda bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi.
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Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de saat 03.30 sularında çıkan yangın kısa bir süre içerisinde koca bir faciaya dönüştü.
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Korkunç bir güne uyandıktan sonra 10 saatin sonunda söndürülen yangında 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 51 vatandaşımızın da yaralı olduğunu öğrendik.
Geçtiğimiz saatlerde bir tepki de ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi. "Başımız sağ olsun" diyen Cem Yılmaz, sözlerine "Felaket haberi olmayan günümüz, haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır dilerim" diyerek devam etti.
Ayrıca otelin hazırlıksızlığına da tepki gösterdi. Yılmaz, "Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksızlık yakalanamaz. Kabul edilemez. Her şeye alıştık. Allah sabır versin" çıkışında bulundu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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