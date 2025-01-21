Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, Eşi ve Üç Çocuğu Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Nöroloji Uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, Eşi ve Üç Çocuğu Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında şimdiye dek 66 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralı olduğu bildirildi. Faciaya yol açan yangında vefat eden isimlerden biri daha belli oldu.
Medical Park Ankara doktoru nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz'in eşi ve üç çocuğuyla beraber otel yangınında can verdiğini hastanesi duyurdu.
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Türkiye güne bir yangın faciasıyla uyandı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki Grand Kartal otelde, gece saatlerinde çıkan yangının sonucunda şimdiye dek 66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralığı olduğu bildirildi.
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Çocuklarıyla birlikte kar tatiline gidenlerden biri de Medical Park Ankara doktoru, nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz'di.
Dr. Ahmet Çetiz'in eşi ve üç çocuğuyla beraber yangında hayatını kaybettiğini hastanesi duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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