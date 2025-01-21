Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Fenerbahçeli Yüzücü ve Annesi de Hayatını Kaybetti
Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Fenerbahçeli Yüzücü ve Annesi de Hayatını Kaybetti
Fenerbahçe Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcularından olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın