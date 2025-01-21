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Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Fenerbahçeli Yüzücü ve Annesi de Hayatını Kaybetti

Kartalkaya’daki Yangın Faciasında Fenerbahçeli Yüzücü ve Annesi de Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.01.2025 - 16:21

Fenerbahçe Kulübü, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal otelde meydana gelen yangında yüzme şubesi sporcularından olan 2014 doğumlu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı.

Bolu Kartalkaya’daki Grand Otel dün gece saatlerinde çıkan yangın sonucunda büyük bir felaket yaşattı.

10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

10 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin öldüğünü 51 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında, yüzme şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; babası kongre üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz' denildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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