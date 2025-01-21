Özyeğin Üniversitesi Finans Profesörü Atakan Yalçın Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Özyeğin Üniversitesi Finans Profesörü Atakan Yalçın Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm ülkeyi yasa boğan facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenler arasında Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da olduğu ortaya çıktı. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapan Yaşçın'ın acı haberini Özgür Demirtaş verdi.
İşte, detaylar...
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Bu sabah Bolu'dan gelen acı haberle güne başlayan Türkiye, yaklaşık 10 saat süren yangın söndürme çalışmalarını anbean takip etti.
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Geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X üzerinden yaptığı paylaşımla araştırmaları, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi prestijli dergilerde yayımlanan akademisyen Atakan Yalçın'ın da otelde olduğunu duyurmuştu.
Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Atakan Yalçın, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybetti!
İşte, Özgür Demirtaş tarafından paylaşılan acı haber... 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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