onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özyeğin Üniversitesi Finans Profesörü Atakan Yalçın Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti

Özyeğin Üniversitesi Finans Profesörü Atakan Yalçın Kartalkaya’daki Otel Yangınında Hayatını Kaybetti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 16:28

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen feci yangında 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm ülkeyi yasa boğan facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybedenler arasında Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da olduğu ortaya çıktı. Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapan Yaşçın'ın acı haberini Özgür Demirtaş verdi. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sabah Bolu'dan gelen acı haberle güne başlayan Türkiye, yaklaşık 10 saat süren yangın söndürme çalışmalarını anbean takip etti.

Bu sabah Bolu'dan gelen acı haberle güne başlayan Türkiye, yaklaşık 10 saat süren yangın söndürme çalışmalarını anbean takip etti.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüksek olan ve 234 kişinin konakladığı bilinen Grand Kartal Otel'de çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X üzerinden yaptığı paylaşımla araştırmaları, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi prestijli dergilerde yayımlanan akademisyen Atakan Yalçın'ın da otelde olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X üzerinden yaptığı paylaşımla araştırmaları, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi prestijli dergilerde yayımlanan akademisyen Atakan Yalçın'ın da otelde olduğunu duyurmuştu.

'Çok yakın arkadaşımdan haber alamıyoruz. Türkiye’nin en değerli akademisyenlerinden Atakan Yalçın Oteldelermiş. Ahh ahh' diyen Demirtaş, acı haberi de sosyal medya üzerinden duyurdu.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Atakan Yalçın, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybetti!

Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Uluslararası Finans Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Atakan Yalçın, Bolu'da çıkan yangında hayatını kaybetti!

İşte, Özgür Demirtaş tarafından paylaşılan acı haber... 👇

İşte, Özgür Demirtaş tarafından paylaşılan acı haber... 👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar Haberimizde 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın