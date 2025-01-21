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Bolu Kartalkaya Yangını Söndürüldü mü? Grand Kartal Otel'de Son Durum Ne, Kaç Ölü ve Yaralı Var?

Bolu Kartalkaya Yangını Söndürüldü mü? Grand Kartal Otel'de Son Durum Ne, Kaç Ölü ve Yaralı Var?

Bolu yangın Otel
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 14:07

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan 12 katlı ahşap otelde yangın çıktı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangın, saat 03.30 sıralarında Grand Kartal Otel'de meydana geldi. Sömestir tatili nedeniyle dolu olan otelde 234 kişi konaklıyordu. Can pazarı yaşanan otelde yangının çıkma nedeni ise merak konusu oldu. Peki, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını neden çıktı? Grand Kartal Otel'de son durum nedir? Yangın söndürüldü mü? 

İşte, detaylar...

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Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir yangın meydana geldi.

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir yangın meydana geldi.

12 katlı ahşap otelde 21 Ocak Salı günü saat 03.27'de meydana gelen feci yangından, vatandaşların birbirlerine bağladıkları çarşaflarla pencerelerden kaçıp kurtulmaya çalıştıkları görüntüler ortaya çıktı. 03.27'de alınan ilk ihbar ile birlikte çok sayıda araç ve ekip yangın söndürme çalışmaları için bölgeye intikal etti.

Detaylar Haberimizde 👇

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Devam Ediyor mu? Söndürüldü mü?

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Devam Ediyor mu? Söndürüldü mü?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. 

Hummalı bir şekilde devam eden söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekipler ve araçlar da katıldı. 267 personelden oluşan ekipler, yangının üst bölümlerine yoğunlaşırken otelin her an yıkılabileceğine dair haberler de ortaya çıktı. Söndürme ve kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.

Bolu'daki Otel Yangını Neden Çıktı?

Bolu'daki Otel Yangını Neden Çıktı?

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın'ın AA muhabirine, ilk belirlemeler doğrultusunda yaptığı açıklamada, Grand Kartal Otel'deki yangının restoran katında çıktığı bildirildi. Ancak henüz yangının neden çıktığı bilinmiyor.

Grand Kartal Otel'de Kaç Kişi Öldü? Kaç Yaralı Var?

Grand Kartal Otel'de Kaç Kişi Öldü? Kaç Yaralı Var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamasında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini 32 vatandaşımızın ise yaralandığını duyurmuştu. 

Ancak geçtiğimiz dakikalarda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya Kayak Merkezindeki otel yangına dair açıklamalarda bulundu. Görevlilerin henüz bütün katlara giremediğini duyuran Özcan, 'Ama maalesef durum vahim.” dedi. Ölü ve yaralıların sayısının açıklanması beklenirken sayının artmasına dair endişeler de büyüdü.

Yangının Çıktığı Grand Kartal Otel Kimin? Nerede?

Yangının Çıktığı Grand Kartal Otel Kimin? Nerede?

Grand Kartal Otel, Bolu ili sınırları içerisinde ve Köroğlu Dağlarının zirvesinde yer alıyor. 1978’de ilk kez konuklarına kapılarını açan otelin sahibi ise iş insanı Mazhar Murtezaoğlu. 

2019 yılında hayatını kaybeden Mazhar Murtezaoğlu'nun Harun Murtezaoğlu ve Emine Ergül adında iki çocuğu bulunuyor. Murtezaoğlu Ailesi, turizm sektöründe babalarının mirasını sürdürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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