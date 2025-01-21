Bolu Kartalkaya Yangını Söndürüldü mü? Grand Kartal Otel'de Son Durum Ne, Kaç Ölü ve Yaralı Var?
Bolu Kartalkaya Yangını Söndürüldü mü? Grand Kartal Otel'de Son Durum Ne, Kaç Ölü ve Yaralı Var?
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan 12 katlı ahşap otelde yangın çıktı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangın, saat 03.30 sıralarında Grand Kartal Otel'de meydana geldi. Sömestir tatili nedeniyle dolu olan otelde 234 kişi konaklıyordu. Can pazarı yaşanan otelde yangının çıkma nedeni ise merak konusu oldu. Peki, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını neden çıktı? Grand Kartal Otel'de son durum nedir? Yangın söndürüldü mü?
İşte, detaylar...
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Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de tüm Türkiye'yi yasa boğan bir yangın meydana geldi.
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Devam Ediyor mu? Söndürüldü mü?
Bolu'daki Otel Yangını Neden Çıktı?
Grand Kartal Otel'de Kaç Kişi Öldü? Kaç Yaralı Var?
Yangının Çıktığı Grand Kartal Otel Kimin? Nerede?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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