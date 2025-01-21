Bolu Kartalkaya Yangını Söndürüldü mü? Grand Kartal Otel'de Son Durum Ne, Kaç Ölü ve Yaralı Var?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangını söndürmek için Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Ankara'dan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

Hummalı bir şekilde devam eden söndürme çalışmalarına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve orman bölge müdürlüklerine bağlı ekipler ve araçlar da katıldı. 267 personelden oluşan ekipler, yangının üst bölümlerine yoğunlaşırken otelin her an yıkılabileceğine dair haberler de ortaya çıktı. Söndürme ve kurtarma çalışmaları ise halen sürüyor.