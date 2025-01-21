Grand Kartal Otel Kimin, Sahibi Kim? Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?
Grand Kartal Otel Kimin, Sahibi Kim? Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?
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Grand Kartal Otel Nerede?
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Ancak 21 Ocak 2025 gecesi yaşanan yangın otelin tamamını etkileyerek büyük bir trajediye yol açtı.
Grand Kartal Otel Kimin? Sahibi Kim?
Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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