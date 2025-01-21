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Grand Kartal Otel Kimin, Sahibi Kim? Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Grand Kartal Otel Kimin, Sahibi Kim? Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 12:41

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında son açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi yaralandı. Yangının sonrasında otelin sahibi hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Grand Kartal Otel kimin, sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir?

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Grand Kartal Otel Nerede?

Grand Kartal Otel Nerede?

Grand Kartal Otel Bolu ili sınırlarında, Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan bir kayak oteliydi. Kartalkaya Kayak Merkezi kış turizminin gözde bölgelerinden biri olan otel her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyordu.

Ancak 21 Ocak 2025 gecesi yaşanan yangın otelin tamamını etkileyerek büyük bir trajediye yol açtı.

Ancak 21 Ocak 2025 gecesi yaşanan yangın otelin tamamını etkileyerek büyük bir trajediye yol açtı.

Çıkan yangında son açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti 32 kişi yaralandı. Yangının sebebi henüz netleşmemişken otelin sahibi ve geçmişi hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı.

Grand Kartal Otel Kimin? Sahibi Kim?

Grand Kartal Otel Kimin? Sahibi Kim?

Grand Kartal Otel’in sahibi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu’dur. Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu 1960 yılında Bolu’ya yerleşerek Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş burada hazırladığı yemeklerle adını duyurmuştur. 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atan Murtezaoğlu İsviçre’den ilham alarak Kartalkaya’nın zirvesinde kayak merkezi kurma hayalini gerçekleştirmiştir. Önce Kartal Otel’i, ardından Grand Kartal Otel’i inşa etmiştir.

Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

Mazhar Murtezaoğlu Kimdir?

1926 yılında Rize’de doğan Mazhar Murtezaoğlu girişimci kimliğiyle Bolu’nun en önemli isimlerinden biri olmuştur. 30 Nisan 2019’da hayatını kaybeden Murtezaoğlu 1974 yılında Kartalkaya kayak merkezinin temellerini atmasıyla tanınan turizmcinin adı ayrıca Bolu ve Sakarya’daki caddelere de verilmiştir.

Ayrıca Bolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kendisine özel bir ödül verilmiştir. Hüseyin Tunçay’ın kaleme aldığı “Bolu’da İz Bırakanlar 1- Bir Kış Masalı Mazhar Murtezaoğlu” kitabı Murtezaoğlu’nun yaşamını detaylı bir şekilde ele almıştır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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