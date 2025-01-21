Aziz Mürtezaoğlu Kimdir? Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor, Nereli?
Aziz Mürtezaoğlu Kimdir? Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor, Nereli?
Aziz Mürtezaoğlu hakkında yapılan araştırmalar, son günlerde hız kazandı. Aziz Mürtezaoğlu, AKP İl Yönetim Kurulu üyelerinden biridir. Mürtezaoğlu, uzun yıllar İstanbul'da inşaat işleriyle ilgilenmiş daha sonra memleketine dönmüştür. Türkiye'nin farklı bölgelerinde inşaat sektöründe faaliyet göstermiştir.
Peki Aziz Mürtezaoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
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Aziz Mürtezaoğlu Kimdir?
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Aziz Mürtezaoğlu Nereli?
Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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