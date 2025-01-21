onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Aziz Mürtezaoğlu Kimdir? Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor, Nereli?

Aziz Mürtezaoğlu Kimdir? Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor, Nereli?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 12:42

Aziz Mürtezaoğlu hakkında yapılan araştırmalar, son günlerde hız kazandı. Aziz Mürtezaoğlu, AKP İl Yönetim Kurulu üyelerinden biridir. Mürtezaoğlu, uzun yıllar İstanbul'da inşaat işleriyle ilgilenmiş daha sonra memleketine dönmüştür. Türkiye'nin farklı bölgelerinde inşaat sektöründe faaliyet göstermiştir.

Peki Aziz Mürtezaoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aziz Mürtezaoğlu Kimdir?

Aziz Mürtezaoğlu Kimdir?

Aziz Mürtezaoğlu 1965 yılında dünyaya geldi. 1985 yılına kadar memleketinde ikamet etti. 

1985 yılında askerlik için İstanbul'a giden Mürtezaoğlu, 1987 yılına kadar burada kaldı. Askerlik süresinin ardından aile şirketi olan Murtezaoğlu İnşaatı abileriyle birlikte yürüttü.

2000 yıllarına kadar İstanbul'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren isim, daha sonra memleketine döndü.

Aziz Mürtezaoğlu Nereli?

Aziz Mürtezaoğlu Nereli?

Aziz Mürtezaoğlu aslen Trabzonludur. Trabzon'un Hayrat ilçesinde dünyaya gelen isim, 20 yaşına kadar burada ikamet etmiştir. 2000'li yıllarda ise Trabzon'a gelerek inşaat faaliyetlerine devam etmiştir.

Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor?

Aziz Mürtezaoğlu Ne İş Yapıyor?

Aziz Mürtezaoğlu'nun üç çocuğu vardır. Mürtezaoğlu, biri mimar biri inşaat mühendisi iki oğluyla beraber inşaat faaliyetlerine devam etmektedir.

Mürtezaoğlu aynı zamanda AK Parti İl Yönetiminde Yönetici olarak görev almaktadır. Çeşitli il başkanlarıyla yöneticilik yapmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın