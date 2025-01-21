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Harun Murtezaoğlu Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibinin Oğlu Harun Murtezaoğlu ile İlgili Merak Edilenler

Harun Murtezaoğlu Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibinin Oğlu Harun Murtezaoğlu ile İlgili Merak Edilenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 13:42

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de elim bir olay yaşandı. 13 katlı ahşap otel, alevlere teslim oldu. İlk açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'in sahibine dair araştırmalar ise hız kazandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Mazhar Murtezaoğlu'dur ve oğlu Harun Murtezaoğlu'dur.

Peki Harun Murtezaoğlu kimdir, ne iş yapıyor?

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Harun Murtezaoğlu Kimdir?

Harun Murtezaoğlu Kimdir?

Grand Kartal Otel’in sahibi Mazhar Murtezaoğlu’dur. Harun Murtezaoğlu ise otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu'nun oğludur. 

Aslen Rizeli olan Murtezaoğlu ailesinin 1960 yılında Bolu'ya yerleştiği ve burada İsviçre'den ilham alarak bir kayak merkezinin temelini attığı biliniyor.

Grand Kartal Otel, Mazhar Murtezaoğlu tarafından yapılmıştı, o yıllarda Harun Murtezaoğlu ise henüz çocuktu.

Harun Murtezaoğlu Ne İş Yapıyor?

Harun Murtezaoğlu Ne İş Yapıyor?

13 katlı Grand Kartal Otel, 21 Ocak'ta alevlere teslim oldu. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Mazhar Murtezaoğlu, oteli inşa etmeden önce eşi Güner ve çocukları Harun ve Emine ile Avusturya’da gözlemler yapmıştı. 

Otelin sahibi Mazhar Murtezaoğlu, 2019 yılında vefat etti. Eşi Güner ise 2017 yılında hayatını kaybetmişti. 

Grand Kartal Otel'in şimdiki varisleri ise Murtezaoğlu ailesinin Harun ve Emine isimli çocuklarıdır.

Grand Kartal Otel'in Instagram sayfasından "Harun Murtezaoğlu’nun lensinden Kartalkaya" notuyla paylaşılan fotoğraf;

Grand Kartal Otel'in Instagram sayfasından "Harun Murtezaoğlu’nun lensinden Kartalkaya" notuyla paylaşılan fotoğraf;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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