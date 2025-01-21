Harun Murtezaoğlu Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibinin Oğlu Harun Murtezaoğlu ile İlgili Merak Edilenler
Harun Murtezaoğlu Kimdir? Grand Kartal Otel Sahibinin Oğlu Harun Murtezaoğlu ile İlgili Merak Edilenler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de elim bir olay yaşandı. 13 katlı ahşap otel, alevlere teslim oldu. İlk açıklamalara göre 10 kişi hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel'in sahibine dair araştırmalar ise hız kazandı. Grand Kartal Otel'in sahibi Mazhar Murtezaoğlu'dur ve oğlu Harun Murtezaoğlu'dur.
Peki Harun Murtezaoğlu kimdir, ne iş yapıyor?
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Harun Murtezaoğlu Kimdir?
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Harun Murtezaoğlu Ne İş Yapıyor?
Grand Kartal Otel'in Instagram sayfasından "Harun Murtezaoğlu’nun lensinden Kartalkaya" notuyla paylaşılan fotoğraf;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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