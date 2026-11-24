Psikolog Sheila Eyberg'in 1970'lerde geliştirdiği bu yöntemde ebeveyn, çocuğun yanına oturup onun seçtiği bir etkinliğe katılıyor. Resim yapmak, oyuncak bebeklerle ya da bloklarla oynamak gibi doğrusu yanlışı olmayan etkinlikler tercih ediliyor. Bu sürede soru sorulmuyor, komut verilmiyor; oyunu çocuk yönetiyor.

Pediatrik psikolog Roger Harrison, 'Özel zaman, ebeveynle çocuk arasındaki yakınlık fırsatlarını artırıyor. Bu bağ güçlendikçe çocuğun ebeveynini dinleme ve söylediklerine değer verme olasılığı da artıyor' diyor. Özel zamanı da içeren ebeveyn-çocuk etkileşim terapisinin, çocuklarda dikkat süresini ve sosyal becerileri geliştirdiği görülmüş.