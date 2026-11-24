Psikologlar Açıkladı: Yoğun Hafta İçi Akşamlarında Aileyi Birbirine Yakınlaştıran 3 Küçük Şey
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İş, okul ve ev işleri arasında hafta içi akşamları aileye ayrılan zaman çoğu zaman kısalıyor. Psikologlar ve çocuk sağlığı uzmanlarına göre aile bağlarını güçlendirmek için uzun ve gösterişli planlara gerek yok; düzenli yapılan küçük alışkanlıklar da işe yarıyor.
Gelin birlikte bakalım.
Çocukla günde en az 5 dakikalık özel oyun zamanı ayırmak.
Yatmadan önce birlikte kitap okumak.
Günün nasıl geçtiğini evet-hayır sorularıyla değil, sohbet açan sorularla sormak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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