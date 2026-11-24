"Röportaj Adam" Mahsun Karaca'nın Zirvesi Bir Hafta Sürdü, Taht Açlık Oyunları'na Geçti
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Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, Türkiye'deki ilk hafta sonunda gişenin zirvesine yerleşti. Bir hafta önce Çakallarla Dans 8'i deviren Mahsun Karaca'nın filmi ise ikinci sıraya geriledi. Üstelik ilk 4'te dikkat çekici bir ayrıntı var.
KAYNAK: Box Office Türkiye
Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu, ilk hafta sonunda 104.461 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.
Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, ikinci hafta sonunda 85.951 seyirciyle zirveyi Açlık Oyunları'na bıraktı.
Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği iki film aynı hafta sonu gişenin ilk 4'ünde yer aldı.
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