Box Office Türkiye'nin 20-22 Kasım verilerine göre gişede taht el değiştirdi. Açlık Oyunları serisinin yeni filmi Hasatta Gündoğumu, vizyondaki ilk hafta sonunda 104.461 seyirciye ulaşarak listenin bir numarası oldu.

Francis Lawrence'ın yönettiği filmin başrollerinde Joseph Zada, Elle Fanning ve Mckenna Grace yer alıyor. Türkiye'deki dağıtımını Global Pictures'ın üstlendiği yapım, Katniss Everdeen'in hikâyesinden 24 yıl önceye uzanıyor.

Film, 50. Açlık Oyunları'nı ve genç Haymitch Abernathy'nin arenada hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Seriyi takip edenlerin Katniss'in akıl hocası olarak tanıdığı Haymitch'in geçmişi böylece ilk kez beyazperdeye taşınmış oldu. Kadrodaki Mckenna Grace ise gala için seçtiği Açlık Oyunları temalı elbisesiyle kısa süre önce sosyal medyada gündem olmuştu.