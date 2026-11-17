"Röportaj Adam" Mahsun Karaca'nın Yeni Filmi Çakallarla Dans 8'i Zirveden İndirdi
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Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca’nın başrolündeki Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, vizyondaki ilk hafta sonunda 103.566 seyirciye ulaştı. Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği film, bir hafta önce zirveye yerleşen Çakallarla Dans 8'i üçüncü sıraya geriletti. Box Office Türkiye verilerine göre yapım, animasyonlar dışarıda bırakıldığında yılın en iyi yerli film açılışını gerçekleştirdi.
KAYNAK: Box Office
Av. Mahsun: Ben Sana İnanıyorum, 322 salonda 103.566 seyirciye ulaşarak gişenin zirvesine oturdu.
Bir hafta önce zirveye oturan Çakallarla Dans 8, ikinci hafta sonunda 40.584 seyirciyle üçüncü sıraya geriledi.
Mahsun J'nin aniden sona ermesinin ardından Mahsun Karaca, bu kez işgüzar avukat Mahsun'a hayat veriyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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