Mahsun J'nin Yıldızı Mahsun Karaca'nın Yeni Filmi Sete Çıktı
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2019 yılında “Enes Batur: Gerçek Kahraman” filminde Mahsun karakteriyle yaşayan Karaca, aynı dönemde “Çok Güzel Hareketler 2” kadrosunda da yer almıştı. Asıl çıkışını İllegal Hayatlar ile yakalayan Mahsun Karaca, yeni filmi Ben Sana İnanıyorum ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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İlk sinema deneyimini 2019 yılında “Enes Batur: Gerçek Kahraman” filminde gerçekleştiren Mahsun Karaca, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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