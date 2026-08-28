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Mahsun J'nin Yıldızı Mahsun Karaca'nın Yeni Filmi Sete Çıktı

Mahsun J'nin Yıldızı Mahsun Karaca'nın Yeni Filmi Sete Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 14:53 Son Güncelleme: 28.08.2026 - 14:56
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2019 yılında “Enes Batur: Gerçek Kahraman” filminde Mahsun karakteriyle yaşayan Karaca, aynı dönemde “Çok Güzel Hareketler 2” kadrosunda da yer almıştı. Asıl çıkışını İllegal Hayatlar ile yakalayan Mahsun Karaca, yeni filmi Ben Sana İnanıyorum ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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İlk sinema deneyimini 2019 yılında “Enes Batur: Gerçek Kahraman” filminde gerçekleştiren Mahsun Karaca, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı.

İlk sinema deneyimini 2019 yılında “Enes Batur: Gerçek Kahraman” filminde gerçekleştiren Mahsun Karaca, kısa sürede şöhret basamaklarını tırmandı.

O dönem “Çok Güzel Hareketler 2” kadrosunda yer alan Mahsun Karaca, “İllegal Hayatlar” ve “İllegal Hayatlar: Meclis” filmlerinde rol aldıktan sonra Mahsun J dizisiyle izleyiciyi kahkahaya boğmuştu. 22 bölümden oluşan dizi 2024-2025 sezonunda yayınlansa da etkisi uzun süre sürmüştü. 

Mahsun Karaca’nın başrolünde yer aldığı “Ben Sana İnanıyorum” filminin çekimleri de sonunda başladı. Senaryosunu Cihan Talay ve Beste Bilir’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Mahsun Karaca’nın başrolünü üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar da bulunuyor. İstanbul’da start veren filmin çekimlerinin yaklaşık 3 hafta içerisinde tamamlanması planlanıyor. “Ben Sana İnanıyorum”da Mahsun Karaca, Mahsun isimli işgüzar bir avukatı canlandırıyor.

Mahsun’un hayatı, eniştesi Sabri’nin tavsiyesiyle internete reklam vermesiyle farklı bir noktaya sürükleniyor. Reklam sayesinde paralı ve itibarlı müşterilere ulaşmayı uman Mahsun’un karşısına ise hiç beklemediği bir isim çıkıyor.

Levent Ülgen’in hayat verdiği Mümin, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden biri olarak Mahsun’un hayatına dahil oluyor. Sıfır noktasına gelen ve yanında yalnızca iki sadık adamı kalan Mümin, ev hapsi cezasının ardından gidecek bir yeri olmayınca Mahsun’un hayatının bir parçası haline geliyor.

Bir anda kendisini alışık olmadığı ve oldukça tehlikeli bir dünyanın içinde bulan Mahsun için işler iyice karışıyor. Genç avukatın önünde artık iki önemli sorun bulunuyor: Mümin’den kurtulmak ve onun yüzünden zarar gören kariyerini yeniden toparlamak.

“Ben Sana İnanıyorum”, 13 Kasım’da beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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