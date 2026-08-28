Yeni Sezona Geçişi Belirsizdi, Yine Düşüş Yaşadı: 27 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlandı. ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Kanal D'de Kılıbık, TRT 1'de Creed 2: Efsane Yükseliyor, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, NOW TV'de ise İnek Şaban ekrana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezona devam kararı almasına rağmen düşük seyreden reytingleri sebebiyle muallakta olan Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'de ekrana gelen Ferencvaros-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın