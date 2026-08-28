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Yeni Sezona Geçişi Belirsizdi, Yine Düşüş Yaşadı: 27 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Sezona Geçişi Belirsizdi, Yine Düşüş Yaşadı: 27 Ağustos Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.08.2026 - 13:52
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27 Ağustos Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV'de Muhtemel Aşk dizisi ile TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlandı.  ATV'de Altı Üstü İstanbul dizisinin tekrar bölümü ekrana gelirken, Kanal D'de Kılıbık, TRT 1'de Creed 2: Efsane Yükseliyor, Star TV'de Hababam Sınıfı Güle Güle, NOW TV'de ise İnek Şaban ekrana geldi.

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Yeni sezona devam kararı almasına rağmen düşük seyreden reytingleri sebebiyle muallakta olan Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.

Yeni sezona devam kararı almasına rağmen düşük seyreden reytingleri sebebiyle muallakta olan Muhtemel Aşk, bu hafta da iki kategoride düşüş yaşadı.

27 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı ve Muhtemel Aşk'ın hem AB hem de ABC1 gruplarında düşüş yaşadı. Hiçbir kategoride zirvede yer alamayan Muhtemel Aşk, tüm kategorilerde zirveyi Ferencvaros-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına kaptırdı.

ATV'de ekrana gelen Ferencvaros-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.

ATV'de ekrana gelen Ferencvaros-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tüm kategorilerde zirvede yer almayı başardı.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (27 Ağustos 2026 Perşembe – 20+ABC1)

1. Ferencvaros-Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması – 4,35 reyting

2. Muhtemel Aşk – 3,22 reyting

3. MasterChef Türkiye – 3,10 reyting

4. Muhtemel Aşk (Özet) – 1,87 reyting

5. Now Ana Haber – 1,78 reyting

6. Avrupa Stüdyosu – 1,73 reyting

7. Kılıbık (T.S) – 1,65 reyting

8. Kanal D Ana Haber – 1,47 reyting

9. Sıcak Gelişme – 1,19 reyting

10. Show Ana Haber – 1,17 reyting

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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