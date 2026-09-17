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Dünyanın En Havalı Semti Seçildi: Geçtiğimiz Yılın Lideri Tokyo Yerini Kaptırdı

Dünyanın En Havalı Semti Seçildi: Geçtiğimiz Yılın Lideri Tokyo Yerini Kaptırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.09.2026 - 20:52
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Time Out'un yıllık 'dünyanın en havalı semtleri' sıralamasında bu yıl zirve el değiştirdi. 2025 listesinde birinci sırada Tokyo'nun Jinbōchō semti vardı. 2026 için o yeri Seul'ün Jongno 3-ga'sı aldı. Dergi editörleri semtleri yeme içme, gece hayatı ve yerel işletmelere göre değerlendirdi.

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Mahallenin geleneksel hanok evleri ile yeni açılan kahve dükkânları aynı dar sokakta yan yana duruyor.

Mahallenin geleneksel hanok evleri ile yeni açılan kahve dükkânları aynı dar sokakta yan yana duruyor.

Ikseon-dong, mahallenin en çok fotoğraflanan alt bölgesi. Dar sokaklarında çadırlı tezgâhlar ve zanaat dükkânları art arda sıralanıyor. Mil Toast fırınının önünde sabah saatlerinde kuyruk oluşuyor. Bar Friends ve My Hunk gibi bazı mekanlar 1970'lere kadar uzanıyor. Moxy Seoul Insadong oteli de son yıllarda bölgeye açıldı.

Jongno 3-ga 2021'de üçüncü sıradaydı, beş yılda tırmanıp bu yıl birinciliğe yerleşti.

Jongno 3-ga 2021'de üçüncü sıradaydı, beş yılda tırmanıp bu yıl birinciliğe yerleşti.

Time Out editörleri değerlendirmede beş ölçüt kullandı. Yeme içme, gece hayatı, özgün yerel işletmeler, yaşam kalitesi ve topluluk yapısı bu ölçütleri oluşturuyor. Seul'ün eski şehir merkezinde kalan Jongno 3-ga, ticaret bölgesi kimliğiyle biliniyordu. Listenin 2021 baskısında üçüncü sıradaydı. Bu yıl aynı sıralamada zirveye çıktı.

Listenin ikinci sırasından onuncu sırasına kadar dokuz farklı ülkeden birer şehir semti giriyor.

Listenin ikinci sırasından onuncu sırasına kadar dokuz farklı ülkeden birer şehir semti giriyor.

Rabat, L'Ocean District: ikinci sırada yer aldı.

Atina, Neos Kosmos: üçüncü sırada listeye girdi.

Los Angeles, Chinatown: dördüncü sırada yer buldu.

Glasgow, Govanhill: beşinci sırada sıralandı.

Osaka, Kitakagaya: altıncı sırada listeye girdi.

Bogota, Chapinero Alto: yedinci sırada yer aldı.

Tokyo, Koenji: sekizinci sırada listeye girdi.

St Catharines, kent merkezi: dokuzuncu sırada yer aldı.

Roma, Esquilino: listeyi onuncu sırada tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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