Dünyanın En Havalı Semti Seçildi: Geçtiğimiz Yılın Lideri Tokyo Yerini Kaptırdı
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Time Out'un yıllık 'dünyanın en havalı semtleri' sıralamasında bu yıl zirve el değiştirdi. 2025 listesinde birinci sırada Tokyo'nun Jinbōchō semti vardı. 2026 için o yeri Seul'ün Jongno 3-ga'sı aldı. Dergi editörleri semtleri yeme içme, gece hayatı ve yerel işletmelere göre değerlendirdi.
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Mahallenin geleneksel hanok evleri ile yeni açılan kahve dükkânları aynı dar sokakta yan yana duruyor.
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Jongno 3-ga 2021'de üçüncü sıradaydı, beş yılda tırmanıp bu yıl birinciliğe yerleşti.
Listenin ikinci sırasından onuncu sırasına kadar dokuz farklı ülkeden birer şehir semti giriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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