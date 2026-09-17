Dünyanın En Havalı Semti Seçildi: Geçtiğimiz Yılın Lideri Tokyo Yerini Kaptırdı

Ikseon-dong, mahallenin en çok fotoğraflanan alt bölgesi. Dar sokaklarında çadırlı tezgâhlar ve zanaat dükkânları art arda sıralanıyor. Mil Toast fırınının önünde sabah saatlerinde kuyruk oluşuyor. Bar Friends ve My Hunk gibi bazı mekanlar 1970'lere kadar uzanıyor. Moxy Seoul Insadong oteli de son yıllarda bölgeye açıldı.