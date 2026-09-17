İnşa Ettikleri Yapay Nehir En Büyük Kabusları Oldu: Her Yeri İstila Etmeye Başladılar
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Kaynak: https://extension.illinois.edu/blogs/...
Amerika Birleşik Devletleri’nde nehir taşımacılığını geliştirmek amacıyla 1927 yılında onaylanan ve 1933’te yapımı tamamlanan 536 kilometre uzunluğundaki Illinois Su Yolu, bugün büyük bir çevre felaketine zemin hazırlıyor. Michigan Gölü’nü Mississippi Nehri üzerinden Meksika Körfezi’ne bağlayan söz konusu hat, bölge ticaretini canlandırmak amacıyla inşa edildi. Ancak dönemin mühendislik başarısı olarak görülen yapay su kanalı, zaman içinde istilacı Asya sazanlarının kuzeye doğru yayılmasına imkan tanıyan stratejik bir geçiş güzergahı haline geldi.
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Balık çiftliklerinden su sistemlerine sızan istilacı türler, kanal boyunca ilerleyerek Michigan Gölü’ne tehlikeli biçimde yaklaştı.
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Sazanların yüksek üreme kapasitesi ve kontrolsüz beslenme alışkanlıkları, 150’den fazla yerli türün geleceğini riske atıyor.
ABD Ordusu Mühendisler Birliği, istilacı canlıların ilerleyişini durdurabilmek amacıyla çok aşamalı teknolojik bariyer sistemlerini devreye sokuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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