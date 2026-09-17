article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İnşa Ettikleri Yapay Nehir En Büyük Kabusları Oldu: Her Yeri İstila Etmeye Başladılar

İnşa Ettikleri Yapay Nehir En Büyük Kabusları Oldu: Her Yeri İstila Etmeye Başladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 20:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amerika Birleşik Devletleri’nde nehir taşımacılığını geliştirmek amacıyla 1927 yılında onaylanan ve 1933’te yapımı tamamlanan 536 kilometre uzunluğundaki Illinois Su Yolu, bugün büyük bir çevre felaketine zemin hazırlıyor. Michigan Gölü’nü Mississippi Nehri üzerinden Meksika Körfezi’ne bağlayan söz konusu hat, bölge ticaretini canlandırmak amacıyla inşa edildi. Ancak dönemin mühendislik başarısı olarak görülen yapay su kanalı, zaman içinde istilacı Asya sazanlarının kuzeye doğru yayılmasına imkan tanıyan stratejik bir geçiş güzergahı haline geldi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://extension.illinois.edu/blogs/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık çiftliklerinden su sistemlerine sızan istilacı türler, kanal boyunca ilerleyerek Michigan Gölü’ne tehlikeli biçimde yaklaştı.

Balık çiftliklerinden su sistemlerine sızan istilacı türler, kanal boyunca ilerleyerek Michigan Gölü’ne tehlikeli biçimde yaklaştı.

Bölgedeki balık çiftliklerinden kaçarak nehir sistemlerine ulaşan büyükbaş ve gümüş sazanlar; Mississippi, Missouri ve Ohio nehirlerinde süratle çoğaldı. Yapay kanal aracılığıyla ilerleyişini sürdüren bu türler, Michigan Gölü’ne her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. 2009 yılında Brandon Road’un yukarısında, 2010 yılında ise Calumet Gölü’nde büyükbaş sazan örneklerinin tespit edilmesi üzerine yetkililer alarm durumuna geçti.

Sazanların yüksek üreme kapasitesi ve kontrolsüz beslenme alışkanlıkları, 150’den fazla yerli türün geleceğini riske atıyor.

Sazanların yüksek üreme kapasitesi ve kontrolsüz beslenme alışkanlıkları, 150’den fazla yerli türün geleceğini riske atıyor.

Uzmanlar, sorunun bu denli büyümesinde sazanların olağanüstü üreme ve büyüme hızının belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Devasa boyutlara ulaşabilen büyükbaş sazanların tek bir dişisi ortalama 180 bin yumurta bırakabiliyor. Fitoplankton ve zooplanktonla beslenen bu istilacı canlılar, yerli türlerin besin kaynaklarını tükenme noktasına getiriyor. ABD Ordusu Mühendisler Birliği verilerine göre balıkların Büyük Göller’e tamamen yerleşmesi halinde 150’yi aşkın yerli tür ve yaklaşık 5 bin dere doğrudan zarar görecek.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği, istilacı canlıların ilerleyişini durdurabilmek amacıyla çok aşamalı teknolojik bariyer sistemlerini devreye sokuyor.

ABD Ordusu Mühendisler Birliği, istilacı canlıların ilerleyişini durdurabilmek amacıyla çok aşamalı teknolojik bariyer sistemlerini devreye sokuyor.

Tehdidi bertaraf etmek amacıyla Chicago yakınlarındaki Brandon Road Barajı ve Kilidi merkezli kapsamlı bir savunma planı hazırlandı. Plan dahilinde nehir yatağında fiziki düzenlemeler yapılacak, tekne trafiği kontrol altına alınacak ve sazanların geçişini engellemek için elektrik, ses ve hava kabarcıklarından oluşan çok aşamalı bariyerler kullanılacak. Yetkililer, bu önlemler sayesinde istilacı türleri Michigan Gölü’ne ulaşmadan durdurmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın