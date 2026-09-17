İnşa Ettikleri Yapay Nehir En Büyük Kabusları Oldu: Her Yeri İstila Etmeye Başladılar

Uzmanlar, sorunun bu denli büyümesinde sazanların olağanüstü üreme ve büyüme hızının belirleyici rol oynadığını vurguluyor. Devasa boyutlara ulaşabilen büyükbaş sazanların tek bir dişisi ortalama 180 bin yumurta bırakabiliyor. Fitoplankton ve zooplanktonla beslenen bu istilacı canlılar, yerli türlerin besin kaynaklarını tükenme noktasına getiriyor. ABD Ordusu Mühendisler Birliği verilerine göre balıkların Büyük Göller’e tamamen yerleşmesi halinde 150’yi aşkın yerli tür ve yaklaşık 5 bin dere doğrudan zarar görecek.