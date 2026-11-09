İlker Ayrık'sız Çekilen İkinci Film: Çakallarla Dans 8, İlk Hafta Sonunda Gişenin Zirvesine Oturdu!
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Murat Şeker'in 2010'da başlattığı Çakallarla Dans serisi, sekizinci filmi Şututgart Çıkarması ile 6 Kasım'da sinemalara döndü ve daha ilk hafta sonunda gişe listesinin en tepesine yerleşti. Muhasebeci Servet'in ikinci kez kadroda yer almadığı film, salonlara akın eden sadık hayran kitlesi sayesinde rakiplerini açık ara geride bıraktı. Filmin bu çarşamba düzenlenecek Sinema Günü'nde rekor seyirciye ulaşması bekleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Çakallarla Dans serisi, İlker Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet olmadan ikinci kez beyaz perdede.
Çakallarla Dans 8, ilk hafta sonunda 400'ü aşkın salonda yaklaşık 80 bin seyirciye ulaştı.
Murat Şeker'in yönettiği Şututgart Çıkarması'nda ekip, Almanya'da bir insan kaçakçılığı şebekesinin içine düşüyor.
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