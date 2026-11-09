İlker Ayrık'sız Çekilen İkinci Film: Çakallarla Dans 8, İlk Hafta Sonunda Gişenin Zirvesine Oturdu!

İlk hafta sonu rakamları, Servet'in yokluğunun sadık hayranların heyecanını pek etkilemediğini gösterdi. 6 Kasım'da vizyona giren Şututgart Çıkarması, hafta sonu boyunca 400'ü aşkın salonda yaklaşık 80 bin seyirciye ulaştı ve açık ara en çok izlenen film olarak gişenin zirvesine oturdu. Filmi izleyenler serinin yeni macerasına tam not verirken, sosyal medyadaki yorumlarda Şututgart Çıkarması serinin en komik ve en büyük prodüksiyonlu filmi olarak öne çıkıyor.

Salonlardaki yoğunluğun hafta içine de taşınmasıyla birlikte beklentiler şimdi 11 Kasım Çarşamba'ya yöneldi. Her çarşamba indirimli biletlerle düzenlenen Sinema Günü'nde filmin rekor bir seyirci sayısına ulaşması bekleniyor; bu hafta filmi izlemeyi planlayanlar için hikâyenin ana hatları da şimdiden belli.