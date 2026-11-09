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İlker Ayrık'sız Çekilen İkinci Film: Çakallarla Dans 8, İlk Hafta Sonunda Gişenin Zirvesine Oturdu!

İlker Ayrık'sız Çekilen İkinci Film: Çakallarla Dans 8, İlk Hafta Sonunda Gişenin Zirvesine Oturdu!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
09.11.2026 - 13:00 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 13:02
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Murat Şeker'in 2010'da başlattığı Çakallarla Dans serisi, sekizinci filmi Şututgart Çıkarması ile 6 Kasım'da sinemalara döndü ve daha ilk hafta sonunda gişe listesinin en tepesine yerleşti. Muhasebeci Servet'in ikinci kez kadroda yer almadığı film, salonlara akın eden sadık hayran kitlesi sayesinde rakiplerini açık ara geride bıraktı. Filmin bu çarşamba düzenlenecek Sinema Günü'nde rekor seyirciye ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Çakallarla Dans serisi, İlker Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet olmadan ikinci kez beyaz perdede.

Çakallarla Dans serisi, İlker Ayrık'ın canlandırdığı Muhasebeci Servet olmadan ikinci kez beyaz perdede.

Murat Şeker'in 2010'da ilk filmini çektiği Çakallarla Dans, Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu ve İlker Ayrık'ın dörtlüsüyle Türk sinemasının en uzun soluklu komedi serisine dönüştü. Seksenler'in Çağatay'ı olarak tanınan İlker Ayrık, 2022'de vizyona giren altıncı filme kadar Muhasebeci Servet karakteriyle ekibin vazgeçilmez yüzlerinden biriydi. 6 Aralık 2024'te gösterime giren yedinci filmde Servet'in yer almaması hayranları epey şaşırtmış, son dönemde kameralardan uzaklaşıp Beykoz'daki çiftliğinde organik tarıma yönelen Ayrık'ın seriye dönüp dönmeyeceği sorusu sekizinci film yaklaşırken yeniden alevlenmişti.

Galada Gece Muhabiri'ne konuşan Murat Akkoyunlu, Ayrık'ın başka programları olduğu için aralarında bulunmadığını söyledi ve dönüş ihtimali için 'Tabii ki, olasılık dahilinde, neden olmasın?' dedi. Akkoyunlu kapıyı aralık bıraksa da Çakallarla Dans 8'in kadrosunda Servet yine yoktu ve onun yokluğunun seyirciyi salonlardan uzak tutup tutmayacağı merak konusuydu.

Çakallarla Dans 8, ilk hafta sonunda 400'ü aşkın salonda yaklaşık 80 bin seyirciye ulaştı.

Çakallarla Dans 8, ilk hafta sonunda 400'ü aşkın salonda yaklaşık 80 bin seyirciye ulaştı.

İlk hafta sonu rakamları, Servet'in yokluğunun sadık hayranların heyecanını pek etkilemediğini gösterdi. 6 Kasım'da vizyona giren Şututgart Çıkarması, hafta sonu boyunca 400'ü aşkın salonda yaklaşık 80 bin seyirciye ulaştı ve açık ara en çok izlenen film olarak gişenin zirvesine oturdu. Filmi izleyenler serinin yeni macerasına tam not verirken, sosyal medyadaki yorumlarda Şututgart Çıkarması serinin en komik ve en büyük prodüksiyonlu filmi olarak öne çıkıyor.

Salonlardaki yoğunluğun hafta içine de taşınmasıyla birlikte beklentiler şimdi 11 Kasım Çarşamba'ya yöneldi. Her çarşamba indirimli biletlerle düzenlenen Sinema Günü'nde filmin rekor bir seyirci sayısına ulaşması bekleniyor; bu hafta filmi izlemeyi planlayanlar için hikâyenin ana hatları da şimdiden belli.

Murat Şeker'in yönettiği Şututgart Çıkarması'nda ekip, Almanya'da bir insan kaçakçılığı şebekesinin içine düşüyor.

Murat Şeker'in yönettiği Şututgart Çıkarması'nda ekip, Almanya'da bir insan kaçakçılığı şebekesinin içine düşüyor.

Adındaki Şututgart göndermesinden de anlaşılacağı gibi serinin sekizinci filmi, çakalları bu kez Almanya'ya taşıyor ve ekip kendini uluslararası bir insan kaçakçılığı şebekesinin ortasında buluyor. İstanbul, Berlin ve Stuttgart'ta çekilen 107 dakikalık filmin yapımcılığını SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye birlikte üstlenirken senaryoyu Murat Şeker ile Ali Tanrıverdi kaleme aldı. Şevket Çoruh, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'nun başı çektiği kadroda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun, Tanju Bilir, Ceyhun Yılmaz, Mazlum Sümer ve Murat Çelik de yer alıyor. Filmin konuk oyuncuları arasında ise Ertuğrul Postoğlu, Mert Fırat, Cemal Hünal, Nazlı Senem Ünal, Taner Rumeli, Sergen Deveci ve Yoshi Enomoto gibi sürpriz isimler bulunuyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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