Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Mirasını Devralan Yeni Hasip ile Nasip Gişenin Zirvesine Oturdu
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Yeşilçam'ın efsane komedisinin yeni nesil versiyonu gişede sürpriz yaptı. Alper Kul ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip, 16 Ekim'de vizyona girdi ve ilk hafta sonunda 31.766 seyirciyle Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. Böylece film, 21 hafta sonra listenin ilk sırasına çıkan ilk yerli yapım oldu.
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Hasip ile Nasip, 21 haftalık yerli film boşluğunu ilk hafta sonunda kapattı.
Diğer Anne ikinci sıraya geriledi, Street Fighter beşinci sıradan giriş yaptı.
Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın efsanesi, 50 yıl sonra torunların rekabetiyle beyazperdeye döndü.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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