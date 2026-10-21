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Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Mirasını Devralan Yeni Hasip ile Nasip Gişenin Zirvesine Oturdu

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Mirasını Devralan Yeni Hasip ile Nasip Gişenin Zirvesine Oturdu

Sinema
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 17:29 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 17:30
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Yeşilçam'ın efsane komedisinin yeni nesil versiyonu gişede sürpriz yaptı. Alper Kul ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı Hasip ile Nasip, 16 Ekim'de vizyona girdi ve ilk hafta sonunda 31.766 seyirciyle Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. Böylece film, 21 hafta sonra listenin ilk sırasına çıkan ilk yerli yapım oldu.

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Hasip ile Nasip, 21 haftalık yerli film boşluğunu ilk hafta sonunda kapattı.

Hasip ile Nasip, 21 haftalık yerli film boşluğunu ilk hafta sonunda kapattı.

Box Office Türkiye verilerine göre 16-18 Ekim hafta sonunda zirvenin yeni sahibi Hasip ile Nasip oldu. Film, 31.766 seyirciyle hem yeni vizyona giren yapımları hem de vizyondaki Hollywood filmlerini geride bıraktı.

Bu sonuç, yerli sinema açısından dikkat çekici bir gelişme. Gişede zirveyi gören son yerli film, 22-24 Mayıs hafta sonunda ilk sıraya yerleşen Sihirli Annem: Periler Okulu'ydu. O tarihten bu yana liste, yabancı yapımların hakimiyetindeydi. Aradan geçen 21 haftada hiçbir yerli film ilk sıraya tırmanamamıştı; Hasip ile Nasip ise bu seriyi daha ilk hafta sonunda bozdu.

Diğer Anne ikinci sıraya geriledi, Street Fighter beşinci sıradan giriş yaptı.

Diğer Anne ikinci sıraya geriledi, Street Fighter beşinci sıradan giriş yaptı.

Geçen hafta vizyona giren Diğer Anne (Other Mommy), ikinci hafta sonunda 21.638 seyirciyle ikinci sıraya geriledi. Filmin on günlük toplam seyirci sayısı 74.117'ye ulaştı.

Yeni vizyona giren Emiray: Macera Yolcusu 15.924 seyirciyle üçüncü sıraya yerleşti. Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast) ise 14.133 seyirciyle dördüncü oldu ve toplamda 100 bin seyirci barajını aştı. Hafta sonunun bir diğer yeni filmi Street Fighter, 13.722 seyirciyle ilk beşi kapattı.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın efsanesi, 50 yıl sonra torunların rekabetiyle beyazperdeye döndü.

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın efsanesi, 50 yıl sonra torunların rekabetiyle beyazperdeye döndü.

1976 yapımı Hasip ile Nasip, Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın hafızalara kazınan performanslarıyla Yeşilçam'ın en sevilen komedileri arasına girmişti. Kasabanın birbirine düşman iki varlıklı ailesinden gelen Hasip ile Nasip'in belediye başkanlığı yarışı, kuşaklar boyunca izlenmeye devam etti.

Yeni film ise tam 50 yıl sonra bu rekabeti torunlar üzerinden anlatıyor. Metin Akpınar'ın canlandırdığı Hasip'in yeni nesil temsilcisine Toygan Avanoğlu, Zeki Alasya'nın Nasip'ine ise Alper Kul hayat veriyor. Filmin kadın başrolü Perihan'ı Didem Balçın canlandırırken, belediye başkanlığı yarışına üçüncü aday olarak katılan Vecdi karakterini Selim Erdoğan üstleniyor.

Greenart imzalı filmin yapımcılığını Vahdet Erdoğan, yönetmenliğini Özgür Bakar yapıyor. Çekimleri Çorum'da gerçekleştirilen film için şimdi gözler ikinci hafta sonuna çevrildi. Hasip ile Nasip'in zirvedeki yerini koruyup korumayacağı önümüzdeki hafta sonu belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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