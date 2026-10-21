Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın Mirasını Devralan Yeni Hasip ile Nasip Gişenin Zirvesine Oturdu

Box Office Türkiye verilerine göre 16-18 Ekim hafta sonunda zirvenin yeni sahibi Hasip ile Nasip oldu. Film, 31.766 seyirciyle hem yeni vizyona giren yapımları hem de vizyondaki Hollywood filmlerini geride bıraktı.

Bu sonuç, yerli sinema açısından dikkat çekici bir gelişme. Gişede zirveyi gören son yerli film, 22-24 Mayıs hafta sonunda ilk sıraya yerleşen Sihirli Annem: Periler Okulu'ydu. O tarihten bu yana liste, yabancı yapımların hakimiyetindeydi. Aradan geçen 21 haftada hiçbir yerli film ilk sıraya tırmanamamıştı; Hasip ile Nasip ise bu seriyi daha ilk hafta sonunda bozdu.