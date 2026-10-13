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Galadaki Sitemiyle Gündem Olan Farah Zeynep Abdullah'ın Soy'u Gişede Hollywood'a Takıldı

Galadaki Sitemiyle Gündem Olan Farah Zeynep Abdullah'ın Soy'u Gişede Hollywood'a Takıldı

Sinema farah zeynep abdullah
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
13.10.2026 - 16:36 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 16:37
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Box Office Türkiye’nin açıkladığı 9-11 Ekim verilerine göre gişenin yeni lideri Jessica Chastain’in başrolündeki Diğer Anne oldu. Film, ilk üç gününde 27.221 seyirciye ulaştı. Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’lu yerli korku filmi Soy ise 14.161 seyirciyle dördüncü sıradan açıldı. Soy, gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Resident Evil’in de gerisinde kaldı.

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Jessica Chastain'in Diğer Anne'si ilk üç gününde 27.221 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Jessica Chastain'in Diğer Anne'si ilk üç gününde 27.221 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.

Türkiye gişesinde 9-11 Ekim hafta sonunun kazananı belli oldu. Box Office Türkiye verilerine göre Rob Savage'ın yönettiği Diğer Anne (Other Mommy), vizyondaki ilk üç gününde 27.221 seyirciye ulaşarak listenin zirvesine yerleşti.

Jessica Chastain ve Jay Duplass'ın rol aldığı film, yalnızca kendisinin görebildiği, annesine benzeyen karanlık bir varlıkla bağ kuran 8 yaşındaki Bela'nın hikâyesini anlatıyor. Film, vizyona girdiği günlerde eleştirmenlerden gelen yorumlarla gündem olmuştu. Türkiye'de ise ilk hafta sonundan zirveye yerleşmeyi başardı.

Brad Pitt'in başrolündeki Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast), 17.590 seyirciyle ikinci sıradaki yerini korudu. Geçen hafta zirvede yer alan Resident Evil ise gösterimdeki dördüncü hafta sonunda 16.116 seyirciyle üçüncü sıraya geriledi.

Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'lu Soy, 14.161 seyirciyle gişeye dördüncü sıradan girdi.

Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'lu Soy, 14.161 seyirciyle gişeye dördüncü sıradan girdi.

Hafta sonunun en çok merak edilen açılışlarından biri yerli yapım Soy'du. Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Özge Özacar, Mehmet Yılmaz Ak ve Tamer Levent'in kadrosunda yer aldığı, Tuba Büyüküstün'ün konuk oyuncu olarak rol aldığı film, ilk hafta sonunda 14.161 seyirciye ulaştı.

Bu rakamla dördüncü sıraya yerleşen Soy, lider Diğer Anne'nin 13 bini aşkın seyirci gerisinde kaldı. Üstelik gösterimdeki dördüncü haftasını geride bırakan Resident Evil'in de arkasında kalması dikkat çekti.

Maxime Alexandre'ın yönettiği mistik gerilim, büyükbabalarının isteğiyle gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının sis yüzünden orada mahsur kalmasını konu alıyor. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz ve hikâyenin sahibi Turki Al Alshikh'in yazdığı film, CJ ENM dağıtımıyla 9 Ekim'de vizyona girdi.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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