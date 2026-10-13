Galadaki Sitemiyle Gündem Olan Farah Zeynep Abdullah'ın Soy'u Gişede Hollywood'a Takıldı

Hafta sonunun en çok merak edilen açılışlarından biri yerli yapım Soy'du. Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Özge Özacar, Mehmet Yılmaz Ak ve Tamer Levent'in kadrosunda yer aldığı, Tuba Büyüküstün'ün konuk oyuncu olarak rol aldığı film, ilk hafta sonunda 14.161 seyirciye ulaştı.

Bu rakamla dördüncü sıraya yerleşen Soy, lider Diğer Anne'nin 13 bini aşkın seyirci gerisinde kaldı. Üstelik gösterimdeki dördüncü haftasını geride bırakan Resident Evil'in de arkasında kalması dikkat çekti.

Maxime Alexandre'ın yönettiği mistik gerilim, büyükbabalarının isteğiyle gizemli bir konağa giden Can ve arkadaşlarının sis yüzünden orada mahsur kalmasını konu alıyor. Senaryosunu Şükrü Necati Şahin, Melih Özyılmaz ve hikâyenin sahibi Turki Al Alshikh'in yazdığı film, CJ ENM dağıtımıyla 9 Ekim'de vizyona girdi.