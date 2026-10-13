Galadaki Sitemiyle Gündem Olan Farah Zeynep Abdullah'ın Soy'u Gişede Hollywood'a Takıldı
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Box Office Türkiye’nin açıkladığı 9-11 Ekim verilerine göre gişenin yeni lideri Jessica Chastain’in başrolündeki Diğer Anne oldu. Film, ilk üç gününde 27.221 seyirciye ulaştı. Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’lu yerli korku filmi Soy ise 14.161 seyirciyle dördüncü sıradan açıldı. Soy, gösterimdeki dördüncü hafta sonunu geride bırakan Resident Evil’in de gerisinde kaldı.
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Jessica Chastain'in Diğer Anne'si ilk üç gününde 27.221 seyirciyle gişenin zirvesine yerleşti.
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Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'lu Soy, 14.161 seyirciyle gişeye dördüncü sıradan girdi.
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