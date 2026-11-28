Dünyanın En Değerli 50 Otomotiv Şirketi Arasına Türkiye'den İki İsim Girdi
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Küresel otomotiv sektöründe elektrikli araçlara dönüşüm hızlanırken dünyanın en değerli şirketleri sıralandı. Çinli üreticiler 50 şirketlik listede geniş bir yer kapladı. Türkiye'den de iki firma bu sıralamaya girmeyi başardı.
Tesla zirvedeki yerini korudu.
Listedeki 16 şirket Çin'den.
Ford Otosan ve Tofaş listede yer aldı.
Elektrikli araç satışları yıllık bazda arttı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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