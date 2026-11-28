CompaniesMarketCap'in 27 Kasım verilerine göre Tesla, 1,57 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli otomotiv şirketi konumunu sürdürdü. Japon devi Toyota ikinci sırada yer alırken Çinli BYD üçüncü, Xiaomi ise dördüncü oldu. Xiaomi gelirlerinin büyük bölümünü otomotiv dışındaki teknoloji ürünlerinden elde ediyor. 2021'de elektrikli araç üretimine gireceğini duyuran şirket, SU7 modelini 2024'te piyasaya sürmüştü. İlk 10'daki şirketlerin piyasa değerleri şöyle sıralandı:

1. Tesla, 1,57 trilyon dolar

2. Toyota, 251,9 milyar dolar

3. BYD, 104,5 milyar dolar

4. Xiaomi, 87,6 milyar dolar

5. Ferrari, 72,1 milyar dolar

6. General Motors, 71,9 milyar dolar

7. Hyundai, 52,9 milyar dolar

8. Ford, 49,2 milyar dolar

9. Maruti Suzuki, 46,5 milyar dolar

10. Porsche, 46,2 milyar dolar