Tesla Direksiyonsuz ve Pedalsız Cybercab'i Satışa Sundu ve Fiyatını Açıkladı

Tesla 2025'te Austin'de Model Y'lerle robotaksi hizmetini başlatmıştı. Hizmet zamanla Teksas, Florida ve Kaliforniya'ya yayıldı. Eyalet yasalarının çoğu araçta devralmaya hazır bir kişi bulunmasını şart koşuyor. Waymo ise ABD'de 11 şehirde çalışıyor. Eylülde ABD'li otomobil güvenliği düzenleyicileri soruşturma başlattı. İnceleme, direksiyonu, pedalı ve aynası olmayan aracın federal kurallara nasıl uyduğunu ele alıyor. Tesla güvenliği ve engelli kullanıcılar için kolaylığı vurguladı. Şirket, Cybercab'in temiz ulaşımı demokratikleştireceğini söylüyor.