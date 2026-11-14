Tesla Direksiyonsuz ve Pedalsız Cybercab'i Satışa Sundu ve Fiyatını Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tesla, ilk kez Ekim 2024'te tanıttığı iki koltuklu sürücüsüz Cybercab modelini satışa sundu. Aracın direksiyonu ve pedalları bulunmuyor. Şirket, seçilmiş müşterilerin Cybercab'i kişisel kullanım için satın alabileceğini duyurdu. Tesla ayrıca aracın vergiler hariç fiyatını ve tahmini teslimat ayını paylaştı.
Seçilmiş müşteriler satın alabilecek.
Fiyat 29 bin 990 dolar.
Cybercab hakkında soruşturma açılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın