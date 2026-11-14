article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Tesla Direksiyonsuz ve Pedalsız Cybercab'i Satışa Sundu ve Fiyatını Açıkladı

Tesla Direksiyonsuz ve Pedalsız Cybercab'i Satışa Sundu ve Fiyatını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 19:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Tesla, ilk kez Ekim 2024'te tanıttığı iki koltuklu sürücüsüz Cybercab modelini satışa sundu. Aracın direksiyonu ve pedalları bulunmuyor. Şirket, seçilmiş müşterilerin Cybercab'i kişisel kullanım için satın alabileceğini duyurdu. Tesla ayrıca aracın vergiler hariç fiyatını ve tahmini teslimat ayını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seçilmiş müşteriler satın alabilecek.

Seçilmiş müşteriler satın alabilecek.

Duyuru Tesla'nın Robotaxi X hesabından geldi. Satış şimdilik seçilmiş müşterilerle sınırlı. Tahmini teslimat tarihi aralık ayı olarak verildi. Başvuruda 1.000 dolarlık, iade edilmeyen bir depozito isteniyor.

Fiyat 29 bin 990 dolar.

Fiyat 29 bin 990 dolar.

Güncel kurla yaklaşık 1,5 milyon liraya denk gelen bu tutara vergiler dahil değil. Araç için ayrıca aylık 299 dolarlık otonom sürüş aboneliği isteniyor. Türkiye'de vergiler eklendiğinde Cybercab'in daha çok varlıklı alıcılara hitap edeceği düşünülüyor.

Cybercab hakkında soruşturma açılmıştı.

Cybercab hakkında soruşturma açılmıştı.

Tesla 2025'te Austin'de Model Y'lerle robotaksi hizmetini başlatmıştı. Hizmet zamanla Teksas, Florida ve Kaliforniya'ya yayıldı. Eyalet yasalarının çoğu araçta devralmaya hazır bir kişi bulunmasını şart koşuyor. Waymo ise ABD'de 11 şehirde çalışıyor. Eylülde ABD'li otomobil güvenliği düzenleyicileri soruşturma başlattı. İnceleme, direksiyonu, pedalı ve aynası olmayan aracın federal kurallara nasıl uyduğunu ele alıyor. Tesla güvenliği ve engelli kullanıcılar için kolaylığı vurguladı. Şirket, Cybercab'in temiz ulaşımı demokratikleştireceğini söylüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın