Elon Musk Açıkladı: "Grok Bot'un Maliyeti Gelirine Kıyasla Sürdürülemez Seviyede"

Pazar günü X'te yazan Musk, 'Grok Bot'u sunmanın maliyeti gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti' dedi. Yanıt, Doge Norway adlı kullanıcının haftalık kotasının sıfırlanmasını istemesinden yaklaşık 23 dakika sonra geldi. Kullanıcı, kullanımının sıfırlamaya dört gün kala %100'e dayandığını, normalde bu seviyeye hiç ulaşmadığını yazmıştı.

Musk ne maliyet ne gelir rakamı paylaştı. Limitlerin değişip değişmeyeceği ya da etkilenen abonelere sıfırlama yapılıp yapılmayacağı konusunda da bir açıklama yapmadı. Başka bir kullanıcı, sayacının 24 dakika içinde %44'ten %87'ye sıçradığını ve limitlerin yarıya indiği izlenimine kapıldığını belirtti.

Grok'un resmî hesabı ise değişikliklerin yüksek sunum maliyetleri nedeniyle yapılan tahsisat ayarlarından kaynaklandığını, ayrıca faturalama ve kullanım panelinde birçok kullanıcıya geçici olarak yüksek değerler gösteren bir sorunun çözüldüğünü açıkladı.