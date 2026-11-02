Elon Musk Açıkladı: "Grok Bot'un Maliyeti Gelirine Kıyasla Sürdürülemez Seviyede"
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Elon Musk, xAI'nin geliştirdiği yapay zeka botu Grok'u çalıştırmanın maliyetinin gelire kıyasla sürdürülemez seviyede olduğunu söyledi. Açıklama, çok sayıda ücretli abonenin haftalık kullanım limitine normalden çok daha erken ulaştığını belirten ve limitlerin sıfırlanmasını isteyen bir X kullanıcısının paylaşımına yanıt olarak geldi.
Musk, sıfırlama talebine rakam vermeden "Maliyet sürdürülemezdi" diye yanıt verdi.
Grok'un haftalık ücretli kullanıcı sayısı bir ayda ikiye katlanarak 800 bine ulaştı.
SpaceX'in yapay zeka kolu üçüncü çeyrekte 7,56 milyar dolar gelir elde etti.
Musk daha önce yapay zeka yanıtlarına reklam koymayı, pahalı GPU'ların faturasını çıkarmak için gündeme getirmişti.
Rakip OpenAI ise aynı günlerde ChatGPT Pro limitlerini düşürme planından vazgeçti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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