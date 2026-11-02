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Elon Musk Açıkladı: "Grok Bot'un Maliyeti Gelirine Kıyasla Sürdürülemez Seviyede"

Elon Musk Açıkladı: "Grok Bot'un Maliyeti Gelirine Kıyasla Sürdürülemez Seviyede"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 12:31
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Elon Musk, xAI'nin geliştirdiği yapay zeka botu Grok'u çalıştırmanın maliyetinin gelire kıyasla sürdürülemez seviyede olduğunu söyledi. Açıklama, çok sayıda ücretli abonenin haftalık kullanım limitine normalden çok daha erken ulaştığını belirten ve limitlerin sıfırlanmasını isteyen bir X kullanıcısının paylaşımına yanıt olarak geldi.

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Musk, sıfırlama talebine rakam vermeden "Maliyet sürdürülemezdi" diye yanıt verdi.

Musk, sıfırlama talebine rakam vermeden "Maliyet sürdürülemezdi" diye yanıt verdi.

Pazar günü X'te yazan Musk, 'Grok Bot'u sunmanın maliyeti gelire kıyasla sürdürülemez seviyede yüksekti' dedi. Yanıt, Doge Norway adlı kullanıcının haftalık kotasının sıfırlanmasını istemesinden yaklaşık 23 dakika sonra geldi. Kullanıcı, kullanımının sıfırlamaya dört gün kala %100'e dayandığını, normalde bu seviyeye hiç ulaşmadığını yazmıştı.

Musk ne maliyet ne gelir rakamı paylaştı. Limitlerin değişip değişmeyeceği ya da etkilenen abonelere sıfırlama yapılıp yapılmayacağı konusunda da bir açıklama yapmadı. Başka bir kullanıcı, sayacının 24 dakika içinde %44'ten %87'ye sıçradığını ve limitlerin yarıya indiği izlenimine kapıldığını belirtti.

Grok'un resmî hesabı ise değişikliklerin yüksek sunum maliyetleri nedeniyle yapılan tahsisat ayarlarından kaynaklandığını, ayrıca faturalama ve kullanım panelinde birçok kullanıcıya geçici olarak yüksek değerler gösteren bir sorunun çözüldüğünü açıkladı.

Grok'un haftalık ücretli kullanıcı sayısı bir ayda ikiye katlanarak 800 bine ulaştı.

Grok'un haftalık ücretli kullanıcı sayısı bir ayda ikiye katlanarak 800 bine ulaştı.

Çok aşamalı görevleri yerine getirebilen ajan tipi asistan Grok Bot, 11 Ağustos 2026'da piyasaya sürüldü. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in aktardığına göre bot haftalık 800 bin ücretli kullanıcıya ulaştı; bu rakam bir önceki ayın iki katından fazlaydı. Musk da 20 Ekim'deki kazanç çağrısında 'Bu kadar hızlı büyüyen bir şey görmedim' demişti.

Bot, 12 Ekim'den bu yana aylık 30 dolarlık X Premium paketinin içinde sunuluyor. Daha üst kademeler 100 ve 200 dolara çıkıyor ve daha geniş kullanım havuzu veriyor. Grok Bot kullanımı, Grok ve Cursor ile ortak bir haftalık havuzdan düşüyor.

Cursor personeli kullanım sıçramasını bir hata olarak değerlendirdi. Sıçramanın UTC ile 04.10-04.20 arasında gerçekleştiğini, faturalama panelinde de 05.38-10.53 arasında bir kesinti yaşandığını belirtti.

SpaceX'in yapay zeka kolu üçüncü çeyrekte 7,56 milyar dolar gelir elde etti.

SpaceX'in yapay zeka kolu üçüncü çeyrekte 7,56 milyar dolar gelir elde etti.

Musk'ın şirketlerinin çatısı altındaki yapay zeka işi büyüyor ama gelirin büyük kısmı botun aboneliklerinden değil, bilgi işlem gücü kiralamasından geliyor. Bu nedenle Grok Bot'un kendi başına kâr getirip getirmediği belirsiz.

Kamuoyuna yansıyan SpaceX belgeleri de tabloyu zorlaştırıyor. 2025 için 6,4 milyar dolarlık işletme zararı yer alırken, yapay zekaya özel gelir kalemi yalnızca 465 milyon dolar. Bu rakamlar eski kayıtları yansıtıyor, yani Grok Bot'un şu anki maliyetini doğrudan göstermiyor.

xAI ise fiyat değişikliği, yeni kullanım sınırı ya da etkilenen aboneler için sıfırlama yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Musk daha önce yapay zeka yanıtlarına reklam koymayı, pahalı GPU'ların faturasını çıkarmak için gündeme getirmişti.

Musk daha önce yapay zeka yanıtlarına reklam koymayı, pahalı GPU'ların faturasını çıkarmak için gündeme getirmişti.

Musk, bu yılın başında yapay zeka yanıtlarına reklam eklemeyi düşündüğünü söylemiş, bunun 'pahalı GPU'ların' maliyetini karşılamaya yardımcı olabileceğini belirtmişti. Maliyet tartışması yeni değil, ama ilk kez bir ürünün bu kadar açık biçimde 'sürdürülemez' diye tarif edildiği görüldü.

Yatırımcı Martin Casado ise Musk'a, kullanımın büyük kısmının basit görevlerden oluştuğunu hatırlatarak daha ucuz bir modelle küçültülmüş bir hizmet sunulup sunulamayacağını sordu. Diğer kullanıcılar da her görevin haftalık kotadan ne kadar götürdüğünü gösteren daha net göstergeler istedi.

Rakip OpenAI ise aynı günlerde ChatGPT Pro limitlerini düşürme planından vazgeçti.

Rakip OpenAI ise aynı günlerde ChatGPT Pro limitlerini düşürme planından vazgeçti.

OpenAI, 29 Ekim'de ChatGPT Pro 200 planının limitlerini düşürme planından vazgeçti ve diğer Pro paketlerinin kullanım limitini iki katına çıkardı. İki şirketin hamlesi, yapay zeka ajanlarının kullanım maliyetinin sektörde ne kadar hassas bir konu olduğunu gösteriyor.

Grok Bot'ta şişmiş sayacın ücretli kullanıma yansımaması için harcama limiti belirlenmesi öneriliyor. Kullanımın yeniden hesaplanması ise yalnızca destek kanalı üzerinden, kullanım dökümü ve artışın saati iletilerek talep edilebiliyor. Musk'ın bir sonraki adımı, limitlerin kalıcı olarak daraltılıp daraltılmayacağını gösterecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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