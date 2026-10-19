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Elon Musk, Gelecek Yıl ABD'deki Her Çocuğa Bir SpaceX Hissesi Vereceğini Açıkladı

Elon Musk, Gelecek Yıl ABD'deki Her Çocuğa Bir SpaceX Hissesi Vereceğini Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.10.2026 - 13:01
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Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla gelecek yıl ABD'deki her çocuğa kendi SpaceX hisselerinden birini vereceğini duyurdu. Milyarder iş insanı, bunun bu türden hediyelerin ilki olacağını da ekledi. SpaceX, 12 Haziran 2026'daki rekor halka arzının ardından Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görüyor ve hisse son haftalarda 145-165 dolar bandında seyrediyor. Yani vaat edilen pay, çocuk başına yaklaşık 146 dolar değerinde. Musk'ın paylaşımı kısa tutması, kimlerin hak kazanacağı ve hisselerin nasıl dağıtılacağı gibi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Duyuru, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in temmuzdaki benzer bağışının ardından geldi.

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Musk, ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi vereceğini, bunun çok sayıda hediyenin ilki olacağını söyledi.

Musk, ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi vereceğini, bunun çok sayıda hediyenin ilki olacağını söyledi.

Musk, 19 Ekim 2026'da X'te yayımladığı mesajda gelecek yıl SpaceX hisselerinden birini Amerika'daki her çocuğa vereceğini, bunun çok sayıda hediyenin ilki olacağını yazdı. Paylaşımda tarih, kapsam ya da yöntem hakkında başka bilgi yer almıyor.

SpaceX hisseleri, 12 Haziran'daki halka arzda 135 dolardan satıldı. Eylül ve ekim aylarında 145-165 dolar aralığında işlem gören hisse, çocuk başına yaklaşık 146 dolarlık bir değere işaret ediyor. ABD'de 18 yaşın altında yaklaşık 73,1 milyon çocuk bulunuyor. Bu rakam ve hisse fiyatı üzerinden yapılan hesaplara göre planın toplam maliyeti 10,7 milyar dolar civarında. Bu tutar, trilyon doları aşan Musk servetinin yaklaşık yüzde 1'ine denk geliyor.

Açıklanmayan noktalar ise epey fazla. Hisselerin çocuklar adına hangi yapı içinde tutulacağı, yeni doğan bebeklerin ve 18 yaşına basanların kapsama girip girmeyeceği, dağıtımın tek seferlik mi yoksa her yıl mı yapılacağı belli değil. ABD'de merkezi bir çocuk kaydı bulunmaması nedeniyle hak sahiplerinin nasıl doğrulanacağı da soru işareti. Hisselerin Musk'ın mevcut payından mı verileceği, yoksa piyasadan mı alınacağı da açıklanmadı.

Konu ABD'de bundan önce de gündeme gelmişti. SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, temmuz ayında eşiyle birlikte 2 milyon SpaceX hissesini Trump Accounts girişimine bağışlayacaklarını duyurmuştu. Bağış, düşük gelirli bölgelerde yaşayan 11-17 yaş arası çocuklara yönelikti. Musk'ın planı ise yaş ya da gelir sınırı getirmeden ülkedeki tüm çocukları kapsıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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