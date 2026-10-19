Elon Musk, Gelecek Yıl ABD'deki Her Çocuğa Bir SpaceX Hissesi Vereceğini Açıkladı
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Elon Musk, X hesabından yaptığı paylaşımla gelecek yıl ABD'deki her çocuğa kendi SpaceX hisselerinden birini vereceğini duyurdu. Milyarder iş insanı, bunun bu türden hediyelerin ilki olacağını da ekledi. SpaceX, 12 Haziran 2026'daki rekor halka arzının ardından Nasdaq'ta SPCX koduyla işlem görüyor ve hisse son haftalarda 145-165 dolar bandında seyrediyor. Yani vaat edilen pay, çocuk başına yaklaşık 146 dolar değerinde. Musk'ın paylaşımı kısa tutması, kimlerin hak kazanacağı ve hisselerin nasıl dağıtılacağı gibi pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Duyuru, SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell'in temmuzdaki benzer bağışının ardından geldi.
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Musk, ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi vereceğini, bunun çok sayıda hediyenin ilki olacağını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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