Elon Musk'ın SpaceX'i Telefon Operatörlerine Rakip Oluyor: Starlink Doğrudan Cep Telefonlarına Hizmet Verecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink üzerinden doğrudan cep telefonlarına hizmet sunmak için ABD mobil iletişim pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin attığı yeni adımlar, Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi ülkenin köklü operatörlerini karşısına alabilecek bir ağın kapısını aralıyor. SpaceX'in bir kablosuz iletişim şirketiyle vardığı frekans anlaşması ve Federal İletişim Komisyonundan aldığı uydu izni, milyonlarca abonenin telefon faturasını etkileyebilecek bir rekabeti gündeme getiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SpaceX, ABD'li operatörlere rakip olmayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
SpaceX, düşük frekanslı lisansları satın alıyor.
FCC, 15 bin yeni Starlink uydusuna izin verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın