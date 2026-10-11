Elon Musk'ın SpaceX'i Telefon Operatörlerine Rakip Oluyor: Starlink Doğrudan Cep Telefonlarına Hizmet Verecek

FCC'nin SpaceX'e mobil bağlantı için tasarlanan 15 bin yeni nesil Starlink uydusunu konuşlandırma izni vermesi de şirketin planlarını güçlendirdi. Uydu kapasitesindeki genişleme ve yeni frekans lisansları, Starlink Mobile'ın ülke çapında hizmet sunma hedefinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Starlink Mobile rekabetçi fiyatlarla güvenilir bağlantı sağlarsa, ABD'deki milyonlarca abone için yeni bir alternatif oluşabilecek ve Verizon, AT&T ile T-Mobile müşteri kaybı ve fiyat indirme baskısıyla karşılaşabilecek. Şirketin başarılı olması için yalnızca uydu sayısını artırması yeterli olmayacak, düzenleyici onayların tamamlanması, bağlantı kapasitesinin güçlendirilmesi ve uygun fiyatlı tarifelerin sunulması da gerekecek.