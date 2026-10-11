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Elon Musk'ın SpaceX'i Telefon Operatörlerine Rakip Oluyor: Starlink Doğrudan Cep Telefonlarına Hizmet Verecek

Elon Musk'ın SpaceX'i Telefon Operatörlerine Rakip Oluyor: Starlink Doğrudan Cep Telefonlarına Hizmet Verecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 23:08
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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink üzerinden doğrudan cep telefonlarına hizmet sunmak için ABD mobil iletişim pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirketin attığı yeni adımlar, Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi ülkenin köklü operatörlerini karşısına alabilecek bir ağın kapısını aralıyor. SpaceX'in bir kablosuz iletişim şirketiyle vardığı frekans anlaşması ve Federal İletişim Komisyonundan aldığı uydu izni, milyonlarca abonenin telefon faturasını etkileyebilecek bir rekabeti gündeme getiriyor.

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SpaceX, ABD'li operatörlere rakip olmayı hedefliyor.

SpaceX, ABD'li operatörlere rakip olmayı hedefliyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, uydu internetindeki faaliyetlerini mobil iletişim pazarına taşımak için yeni bir adım attı. Şirket, Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi ABD'nin köklü operatörleriyle doğrudan rekabet edebilecek bir ağ kurmayı hedefliyor. Musk, 8 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda ise SpaceX'in gelecekte mevcut dünya ekonomisinden kat kat daha değerli hale gelebileceğini öne sürdü.

SpaceX, düşük frekanslı lisansları satın alıyor.

SpaceX, düşük frekanslı lisansları satın alıyor.

SpaceX, Grain Management'ın ABD genelindeki düşük frekanslı kablosuz iletişim lisanslarını satın almak üzere anlaşmaya vardı. Federal İletişim Komisyonunun onayına bağlı olan anlaşma, 800 MHz frekans bandını kapsıyor. Bu frekanslar sinyallerin daha uzak mesafelere ulaşmasını ve bina duvarları gibi engelleri daha kolay aşmasını sağlıyor. SpaceX, böylece Starlink'in uydu bağlantısını karasal ağlarla destekleyerek hem açık hem de kapalı alanlarda kesintisiz hizmet sunmayı amaçlıyor.

FCC, 15 bin yeni Starlink uydusuna izin verdi.

FCC, 15 bin yeni Starlink uydusuna izin verdi.

FCC'nin SpaceX'e mobil bağlantı için tasarlanan 15 bin yeni nesil Starlink uydusunu konuşlandırma izni vermesi de şirketin planlarını güçlendirdi. Uydu kapasitesindeki genişleme ve yeni frekans lisansları, Starlink Mobile'ın ülke çapında hizmet sunma hedefinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Starlink Mobile rekabetçi fiyatlarla güvenilir bağlantı sağlarsa, ABD'deki milyonlarca abone için yeni bir alternatif oluşabilecek ve Verizon, AT&T ile T-Mobile müşteri kaybı ve fiyat indirme baskısıyla karşılaşabilecek. Şirketin başarılı olması için yalnızca uydu sayısını artırması yeterli olmayacak, düzenleyici onayların tamamlanması, bağlantı kapasitesinin güçlendirilmesi ve uygun fiyatlı tarifelerin sunulması da gerekecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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