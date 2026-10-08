Tesla'ya İş Başvurusu Reddedilen Bir Adam, Elon Musk'ın İmzasını Taklit Etti, Bomba Tehdidi Savurdu!
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Almanya'nın Tuttlingen kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir adam, Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilince şirketi hedef aldı. Adam, Elon Musk'ın imzasını taklit ederek mektup yazdı, Tesla'nın Brandenburg'daki fabrikasına bomba saldırısı yapacağını duyurdu ve çalışanlara çürümüş domuz gözü gönderdi. Tuttlingen Asliye Ceza Mahkemesi, adama 13 bin euro para cezası verdi; adamın itirazı bu hafta reddedildi.
[Kaynak: t-online, dpa, Tagesschau]
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Olayın başı 2022 yılındaki iş başvurusuna uzanıyor.
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Adamın en rahatsız edici hamlesi ise postayla yolladığı domuz gözleri oldu.
Tuttlingen Asliye Ceza Mahkemesi, temmuz ayında adama her biri 50 euro olan 260 günlük para cezası verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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