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Tesla'ya İş Başvurusu Reddedilen Bir Adam, Elon Musk'ın İmzasını Taklit Etti, Bomba Tehdidi Savurdu!

Tesla'ya İş Başvurusu Reddedilen Bir Adam, Elon Musk'ın İmzasını Taklit Etti, Bomba Tehdidi Savurdu!

Almanya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.10.2026 - 14:44
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Almanya'nın Tuttlingen kentinde yaşayan 41 yaşındaki bir adam, Tesla'ya yaptığı iş başvurusu reddedilince şirketi hedef aldı. Adam, Elon Musk'ın imzasını taklit ederek mektup yazdı, Tesla'nın Brandenburg'daki fabrikasına bomba saldırısı yapacağını duyurdu ve çalışanlara çürümüş domuz gözü gönderdi. Tuttlingen Asliye Ceza Mahkemesi, adama 13 bin euro para cezası verdi; adamın itirazı bu hafta reddedildi.

[Kaynak: t-online, dpa, Tagesschau]

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Olayın başı 2022 yılındaki iş başvurusuna uzanıyor.

Olayın başı 2022 yılındaki iş başvurusuna uzanıyor.

Tuttlingen'de yaşayan adam, Tesla'ya iş başvurusunda bulundu ancak yalnızca ret yanıtı aldı. Alınan ret yanıtlarından sonra adam, işe alım sorumlusuna eleştirel bir mektup gönderdi.

Mektubun altında Tesla CEO'su Elon Musk'ın imzası vardı. Haberlere göre bu imza sahteydi; yani adam, Musk'ın imzasını taklit ederek şirkete yazı gönderdi.

Adam bununla yetinmedi. Polise defalarca telefon edip Tesla'nın tesislerine terör ve bomba saldırısı düzenleyeceğini bildirdi. Ayrıca Tesla'nın Brandenburg eyaletindeki Grünheide fabrikasına (Gigafactory) patlayıcıyla saldırı yapacağını duyurdu.

Tehditlerden biri, dönemin Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in fabrikayı ziyaret edeceği güne denk geldi. Bu nedenle Wissing'in güvenli bir yere alınması gerekti.

Adamın en rahatsız edici hamlesi ise postayla yolladığı domuz gözleri oldu.

Adamın en rahatsız edici hamlesi ise postayla yolladığı domuz gözleri oldu.

Mahkemeye göre adam, Tesla'nın çeşitli şubelerine ve üst pozisyonlardaki çalışanlarına, birkaç başka muhataba da toplam 68 paket gönderdi. Paketlerin içinden domuz gözü çıktı.

Gözlerin bir kısmı yola çıktığı gibi değil, çürümüş halde ulaştı. Mahkemeye göre bu gözler zaman zaman çok kötü kokuyordu. Domuz gözlerinin adamın eline nereden geçtiği bilinmiyor.

Tuttlingen Asliye Ceza Mahkemesi, temmuz ayında adama her biri 50 euro olan 260 günlük para cezası verdi.

Tuttlingen Asliye Ceza Mahkemesi, temmuz ayında adama her biri 50 euro olan 260 günlük para cezası verdi.

Cezanın toplam tutarı 13 bin euro. Temmuzdaki duruşmaya yalnızca adamın avukatı katıldığı için karar ceza emriyle (Strafbefehl) verildi.

Adam karara itiraz etti ancak 6 Ekim'deki yeniden görülen duruşmaya da gelmedi. Mahkeme, bir sözcünün açıklamasına göre itirazı reddetti ve temmuz kararını onadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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