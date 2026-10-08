Otomobil Devi 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Porsche'nin açıklamasına göre istihdam azaltımı 2035'e kadar kademeli olarak, 'sosyal açıdan sorumlu' yöntemlerle yapılacak. Şirketin hedefi, başa baş noktasını yıllık 200 bin aracın altına indirmek. Oysa Porsche geçen yıl 279 bin 449 araç teslim etmişti. Yani marka, daha az sayıda araç sattığında da kâr edebilecek bir yapıya geçmeyi planlıyor.

Bu tercihin arkasında ciddi bir kârlılık sorunu yatıyor. Porsche'nin faaliyet kâr marjı geçen yıl yüzde 1,1 seviyesine kadar gerilemişti. Yeni strateji kapsamında şirket, orta vadede yüzde 10-15, uzun vadede ise yüzde 15 faaliyet kâr marjına ulaşmak istiyor.

Planın en dikkat çekici yanı, büyüme anlayışının değişmesi. Porsche artık satış rakamlarını şişirmek yerine, sattığı her araçtan elde ettiği kazancı öne çıkarıyor. 'Sportwagenschmiede '35' adı da markanın kimliğini yeniden spor otomobil üreticiliği üzerine kurma niyetini gösteriyor.