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Ekonomi
Otomobil Devi 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Otomobil Devi 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

otomobil
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 14:00
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Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıkladı. Şirket, 'Sportwagenschmiede '35' adını verdiği yeni stratejiyle daha az ama daha kârlı araç satmayı hedefliyor.

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Otomobil devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

Otomobil devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak.

Porsche'nin açıklamasına göre istihdam azaltımı 2035'e kadar kademeli olarak, 'sosyal açıdan sorumlu' yöntemlerle yapılacak. Şirketin hedefi, başa baş noktasını yıllık 200 bin aracın altına indirmek. Oysa Porsche geçen yıl 279 bin 449 araç teslim etmişti. Yani marka, daha az sayıda araç sattığında da kâr edebilecek bir yapıya geçmeyi planlıyor.

Bu tercihin arkasında ciddi bir kârlılık sorunu yatıyor. Porsche'nin faaliyet kâr marjı geçen yıl yüzde 1,1 seviyesine kadar gerilemişti. Yeni strateji kapsamında şirket, orta vadede yüzde 10-15, uzun vadede ise yüzde 15 faaliyet kâr marjına ulaşmak istiyor.

Planın en dikkat çekici yanı, büyüme anlayışının değişmesi. Porsche artık satış rakamlarını şişirmek yerine, sattığı her araçtan elde ettiği kazancı öne çıkarıyor. 'Sportwagenschmiede '35' adı da markanın kimliğini yeniden spor otomobil üreticiliği üzerine kurma niyetini gösteriyor.

911 ve lüks SUV'lar öne çıkacak, tamamen elektrikli 718 modelleri 2028'i bekliyor.

911 ve lüks SUV'lar öne çıkacak, tamamen elektrikli 718 modelleri 2028'i bekliyor.

Daha az araçla daha çok kazanma planının merkezinde 911 gibi yüksek fiyatlı spor otomobiller ve lüks SUV modelleri var. Porsche ayrıca D ve E segmentlerinde yeni modeller geliştirecek. Elektrikli cephede ise tamamen elektrikli 718 Boxster ve Cayman'ın 2028'de satışlara katkı vermesi bekleniyor. Yeni elektrikli SUV'un ise 2029'da yola çıkması planlanıyor.

Strateji paketinde iki önemli adım daha yer alıyor. Porsche, Bugatti Rimac'taki hisselerini satacak. Volkswagen Grubu içindeki Audi ile platform paylaşımını da artıracak.

Taycan cephesi ise belirsiz. Alman WirtschaftsWoche dergisinin iddiasına göre, tamamen elektrikli Taycan'ın üretimi on yılın sonuna kadar sonlandırılabilir. Şirketten bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kısacası Porsche, 911 ve lüks modellerle kârlılığı yeniden yakalamaya çalışırken, bunun bedelini binlerce çalışanının görev yerini küçülterek ödeyecek. Planın ayrıntıları önümüzdeki dönemde netleşecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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