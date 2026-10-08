Otomobil Devi 9 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak
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Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin kişilik istihdam azaltımına gideceğini açıkladı. Şirket, 'Sportwagenschmiede '35' adını verdiği yeni stratejiyle daha az ama daha kârlı araç satmayı hedefliyor.
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Otomobil devi 9 bin kişiyi işten çıkaracak.
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911 ve lüks SUV'lar öne çıkacak, tamamen elektrikli 718 modelleri 2028'i bekliyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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