Alman Devi Türkiye'de 60 Yıllık Fabrikasını Kapatıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Alman ilaç ve tarım devi Bayer, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri fabrikasını kapatma kararı aldı. 1966'dan bu yana üretim yapan tesiste çalışmalar 2027 yılının sonunda tamamen sona erecek. Karardan fabrikada görev yapan 55 çalışan doğrudan etkilenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gebze'deki tesiste üretim 2027 sonunda tamamen duracak, üretim başka ülkelere taşınacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
55 çalışan için geçiş süreci başlıyor: Bayer Türkiye'den çekiliyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın