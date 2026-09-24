Alman Devi Türkiye'de 60 Yıllık Fabrikasını Kapatıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, Bayer'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA bölgesindeki bitki koruma üretim ağını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası. Tarım sektöründe değişen pazar dinamikleri, maliyet rekabeti ve operasyonel verimlilik hedefleri de kararın arka planındaki başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Gebze fabrikası bugüne kadar bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve dolumu için kullanılıyordu. Tarlada zararlılara, yabani otlara ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan bu ürünlerin Gebze'deki üretimi, kapanışla birlikte EMEA bölgesindeki diğer Bayer tesislerine aktarılacak.

Fabrikanın geçmişi, ilçenin sanayi tarihine de ışık tutuyor. Gebze'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan GOSB'un 1985'te kurulduğu düşünüldüğünde, Bayer tesisinin bölgedeki üretim serüveninin çok daha öncesine uzandığı görülüyor.