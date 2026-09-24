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Ekonomi
Alman Devi Türkiye'de 60 Yıllık Fabrikasını Kapatıyor

Alman Devi Türkiye'de 60 Yıllık Fabrikasını Kapatıyor

Almanya Kocaeli
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:33
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Alman ilaç ve tarım devi Bayer, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaklaşık 60 yıldır faaliyet gösteren bitki koruma ürünleri fabrikasını kapatma kararı aldı. 1966'dan bu yana üretim yapan tesiste çalışmalar 2027 yılının sonunda tamamen sona erecek. Karardan fabrikada görev yapan 55 çalışan doğrudan etkilenecek.

Kaynak: Cnbc-e

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Gebze'deki tesiste üretim 2027 sonunda tamamen duracak, üretim başka ülkelere taşınacak.

Gebze'deki tesiste üretim 2027 sonunda tamamen duracak, üretim başka ülkelere taşınacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre karar, Bayer'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan EMEA bölgesindeki bitki koruma üretim ağını daha verimli hale getirme stratejisinin bir parçası. Tarım sektöründe değişen pazar dinamikleri, maliyet rekabeti ve operasyonel verimlilik hedefleri de kararın arka planındaki başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Gebze fabrikası bugüne kadar bitki koruma ürünlerinin formülasyonu ve dolumu için kullanılıyordu. Tarlada zararlılara, yabani otlara ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan bu ürünlerin Gebze'deki üretimi, kapanışla birlikte EMEA bölgesindeki diğer Bayer tesislerine aktarılacak.

Fabrikanın geçmişi, ilçenin sanayi tarihine de ışık tutuyor. Gebze'nin en büyük organize sanayi bölgesi olan GOSB'un 1985'te kurulduğu düşünüldüğünde, Bayer tesisinin bölgedeki üretim serüveninin çok daha öncesine uzandığı görülüyor.

55 çalışan için geçiş süreci başlıyor: Bayer Türkiye'den çekiliyor mu?

55 çalışan için geçiş süreci başlıyor: Bayer Türkiye'den çekiliyor mu?

Kapanıştan en çok etkilenecek kesim ise fabrikada görev yapan 55 çalışan. Bayer, 'insan odaklı yaklaşım' çerçevesinde çalışanlar için yasal mevzuata uygun, şeffaf ve destekleyici bir geçiş süreci yürütüleceğini açıkladı. Çalışanların şirket içinde başka birimlere mi aktarılacağı, yoksa tazminat paketleriyle mi uğurlanacağı konusunda ise henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Bayer Türkiye'den çekiliyor mu?

Fabrikanın kapanması, şirketin Türkiye pazarından çekildiği anlamına gelmiyor. Bayer, Türkiye'deki ve ilgili ihracat pazarlarındaki çiftçilere bitki koruma ürünleri tedarikinin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Şirket; ilaç, tarım ürünleri ve tüketici sağlığı iş birimleriyle Türkiye'deki varlığını sürdürecek.

1954'ten bu yana Türkiye'de bulunan Bayer, faaliyetlerini İstanbul Ümraniye'deki genel merkezinden yürütüyor. Genel merkezi Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan şirket, son yıllarda küresel ölçekte kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. 2018'de ABD'li tarım şirketi Monsanto'yu 63 milyar dolara satın alan Bayer, o tarihten bu yana glifosat içerikli ot öldürücüler nedeniyle açılan davalarda milyarlarca dolarlık tazminat yüküyle karşı karşıya kaldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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