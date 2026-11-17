Müge Anlı'dan Tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli, Bir Başkadır'ın Terapi Sahnelerini Eleştirdi
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Netflix’te altı yıl sonra dönen Bir Başkadır’ın terapi sahnelerine Prof. Dr. Arif Verimli’den eleştiri geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert’teki yorumlarıyla tanınan Verimli, X’te “Böyle seanslar yaşanmıyor benim odalarda...” diye yazdı. Verimli ayrıca psikometrik test, EEG, MR ve idrar tahlili yapmadan teşhis koymadığını söyledi.
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Arif Verimli, 48 yıllık hekimliğine dayanarak Bir Başkadır'daki seansların normalde bu şekilde olmadığını açıkladı.
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Verimli, teşhis için psikometrik test, EEG, MR ve idrar tahlili istediğini vurguladı.
Bir Başkadır'ın ikinci sezonun büyük bölümü Peri'nin terapi odasında geçiyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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