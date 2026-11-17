1800'lerin sonunda Amerika'nın batısında madenlerde, demiryollarında ve çiftliklerde çalışmak ağır, tozlu ve terli bir işti. Levi's'ın anlatımına göre işçilerin pantolonları en çok ceplerden ve diğer zorlanan noktalardan yırtılıyordu.

Bu yırtılma sorunu, kot pantolonun bugünkü halini alması için bir başlangıç noktası oldu.