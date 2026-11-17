Kot Pantolonlardaki Metal Zımbalar Neden Var? Hepsi Bir Terzinin Mektubuyla Başladı
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Kot pantolonunuzun cep köşelerindeki küçük metal düğmeler aslında süs değil.
Perçin adı verilen bu parçalar, 1800'lerin sonunda madenlerde ve çiftliklerde çalışan işçilerin pantolonları yırtılmasın diye eklendi. Levi Strauss & Co.'nun arşivine göre fikir, Nevada'nın Reno kentinde çalışan bir terziden çıktı ve bugün bildiğimiz kot pantolonun doğuşu sayılan bir patente dönüştü.
Sorun: Sürekli yırtılan cepler
Fikir bir terziden geldi
Patent alacak parası yoktu, kumaş tedarikçisine mektup yazdı
Bazı perçinler zamanla ortadan kalktı
Bugün hâlâ aynı işi yapıyorlar
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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