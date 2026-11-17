2027'ye sayılı haftalar kala yılbaşı gecesi sahne alacak ünlülerin ücretleri yine gündemin ilk sıralarına yerleşti. Posta'nın haberiyle yayılan listeye göre Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'taki iki saatlik konserleri için 25'er milyon TL alacaktı.

Aynı listede Hadise ve Yıldız Tilbe'nin 22 milyon 600 bin TL, Edis, Hande Yener ve Gülşen'in ise 20 milyon TL karşılığında sahne alacağı öne sürüldü. İrem Derici ise Kıbrıs'taki sahnesi için 3 milyon TL ile listenin alt sıralarında yer aldı.

Ancak bu rakamların hiçbiri sanatçılar ya da organizasyon şirketleri tarafından doğrulanmış değil.