Listede 3 Milyonla Gösterilen İrem Derici, Yılbaşı Ücretlerine İsyan Etti: "Öyle Paralar Yok"
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İrem Derici, şarkıcıların yılbaşı sahne ücretlerine dair gündeme gelen listelere tepki gösterdi. Bazı isimler için 20-25 milyon TL’lik rakamların konuşulduğu listeler için “O yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye” diyen Derici, öyle paraların olmadığını savundu. Şarkıcıya göre bu haberler her yıl, insanlar ünlülere tepki göstersin diye yapılıyor.
Yılbaşı listesine göre en yüksek ücreti 25'er milyon TL ile Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül alacaktı.
İrem Derici, gündeme gelen yılbaşı ücretleri için "Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok" dedi.
Rakamlara itiraz eden tek isim İrem Derici değil; Mahsun Kırmızıgül de "Abartılıyor kardeşim" demişti.
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