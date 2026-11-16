Aralıkta Evlenmeyi Planlayan İrem Derici, Düğün Sorusuna "Paramız Kalmadı" Yanıtını Verdi

Şarkıcı İrem Derici'ye Kıbrıs konseri öncesinde en çok sorulan soru, nişanlısı Melih Kunukçu ile ne zaman dünyaevine gireceği oldu. Ancak Derici'nin verdiği yanıt, düğün tarihini bekleyenlerin tahmin ettiği türden değildi.

Kıbrıs'taki konserinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, evlilik sorusu gelince lafı dolandırmadı. Ünlü şarkıcı, kısa ve net bir cümleyle 'Paramız kalmadı!' dedi.

Derici, daha önce Melih Kunukçu ile aralık ayında evlenmeyi planladıklarını söylemişti. Peki para nereye gitti? Şarkıcının anlattığına göre yaz boyunca konserlerden kazandığı tüm birikim, evinin tadilatına harcandı.

Durumunu kendine has esprili diliyle özetleyen Derici, 'Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş!' ifadelerini kullandı.

Ancak şarkıcının sözlerinde nikahın ertelendiğine dair kesin bir açıklama yer almadı. Çiftin aralık planını koruyup korumadığı ise şimdilik belirsiz. Derici'nin bu dobra çıkışı, şarkıcının daha önce de pek çok konuda sözünü sakınmayan tavrını hatırlattı.