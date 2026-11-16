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Aralıkta Evlenmeyi Planlayan İrem Derici, Düğün Sorusuna "Paramız Kalmadı" Yanıtını Verdi

Aralıkta Evlenmeyi Planlayan İrem Derici, Düğün Sorusuna "Paramız Kalmadı" Yanıtını Verdi

Serenay Sarıkaya
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 16:29
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Şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs konseri öncesinde nişanlısı Melih Kunukçu ile ne zaman evleneceği sorusuna “Paramız kalmadı!” yanıtını verdi. Daha önce aralık ayında evlenmeyi planladıklarını söyleyen Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını anlattı. Nikahın ertelendiğine dair kesin bir açıklama ise yapmadı.

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Kıbrıs konseri öncesi düğün sorusunu yanıtlayan İrem Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını anlattı.

Kıbrıs konseri öncesi düğün sorusunu yanıtlayan İrem Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını anlattı.

Şarkıcı İrem Derici'ye Kıbrıs konseri öncesinde en çok sorulan soru, nişanlısı Melih Kunukçu ile ne zaman dünyaevine gireceği oldu. Ancak Derici'nin verdiği yanıt, düğün tarihini bekleyenlerin tahmin ettiği türden değildi.

Kıbrıs'taki konserinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İrem Derici, evlilik sorusu gelince lafı dolandırmadı. Ünlü şarkıcı, kısa ve net bir cümleyle 'Paramız kalmadı!' dedi.

Derici, daha önce Melih Kunukçu ile aralık ayında evlenmeyi planladıklarını söylemişti. Peki para nereye gitti? Şarkıcının anlattığına göre yaz boyunca konserlerden kazandığı tüm birikim, evinin tadilatına harcandı.

Durumunu kendine has esprili diliyle özetleyen Derici, 'Ben bütün yaz eve çalıştım. Kasa boş, kasa bomboş!' ifadelerini kullandı.

Ancak şarkıcının sözlerinde nikahın ertelendiğine dair kesin bir açıklama yer almadı. Çiftin aralık planını koruyup korumadığı ise şimdilik belirsiz. Derici'nin bu dobra çıkışı, şarkıcının daha önce de pek çok konuda sözünü sakınmayan tavrını hatırlattı.

Nişanlısı Melih Kunukçu'nun tutuklanıp tahliye edildiği zorlu yazın ardından Derici, "Artık sadece düğün haberi paylaşın" çağrısı yapmıştı.

Nişanlısı Melih Kunukçu'nun tutuklanıp tahliye edildiği zorlu yazın ardından Derici, "Artık sadece düğün haberi paylaşın" çağrısı yapmıştı.

İrem Derici ve DJ-prodüktör Melih Kunukçu, 2026 yılının başında Avustralya'nın Sidney kentinde nişanlanmıştı. Çiftin başlangıçta 2027 yılında evlenmeyi düşündüğü biliniyordu.

Ağustos ayının sonunda ise Kunukçu'nun adı, Gaziantep merkezli yasa dışı bahis soruşturmasına karıştı. Tutuklanan Kunukçu, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla 10 Eylül'de tahliye edildi. Hukuki süreç ise henüz sona ermedi.

O zorlu günlerde nişanlısının yanında olduğunu açıkça gösteren Derici, cezaevindeki Kunukçu'nun doğum günü için yaptığı paylaşımda 'Yolumuza ne tümsekler çıktı ama biz her şeyin üstesinden geldik. O yüzüğü boşuna takmadık. Sonsuza dek yanındayım' demişti.

Nişanlısının eve dönmesiyle sevincini paylaşan Derici, o günlerde magazin basınına 'Artık bizimle alakalı sadece düğün haberi paylaşacağınız günlere inşallah' diye seslenmişti. Tahliyenin ardından konuşan Kunukçu da düğünü 2026'ya çekebileceklerinin sinyalini vermişti.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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