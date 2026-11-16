Aralıkta Evlenmeyi Planlayan İrem Derici, Düğün Sorusuna "Paramız Kalmadı" Yanıtını Verdi
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Şarkıcı İrem Derici, Kıbrıs konseri öncesinde nişanlısı Melih Kunukçu ile ne zaman evleneceği sorusuna “Paramız kalmadı!” yanıtını verdi. Daha önce aralık ayında evlenmeyi planladıklarını söyleyen Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını anlattı. Nikahın ertelendiğine dair kesin bir açıklama ise yapmadı.
Kıbrıs konseri öncesi düğün sorusunu yanıtlayan İrem Derici, yaz boyunca kazandığı parayı evinin tadilatına harcadığını anlattı.
Nişanlısı Melih Kunukçu'nun tutuklanıp tahliye edildiği zorlu yazın ardından Derici, "Artık sadece düğün haberi paylaşın" çağrısı yapmıştı.
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