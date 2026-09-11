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Melih Kunukçu Tahliye Oldu: İrem Derici’nin Nişanlısının Cezaevi Sonrası İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Melih Kunukçu Tahliye Oldu: İrem Derici’nin Nişanlısının Cezaevi Sonrası İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 13:22
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Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu, yaklaşık 10 gün sonra tahliye edildi. Kunukçu’nun eve dönmesinin ardından sevincini gizlemeyen İrem Derici, tutuklanma haberini paylaşıp tahliye gelişmesine yer vermeyen magazin sayfalarına sitem etmişti. Tahliye sonrası ilk kez Gece Muhabiri’nden Samet Aday’a konuşan Melih Kunukçu ise hem devam eden hukuki sürece değindi hem de İrem Derici’yle planladıkları düğün hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. Çiftin 2027 olarak belirlediği düğün tarihini erkene çekebileceğinin sinyalini veren Kunukçu’nun cezaevi sonrası ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Gece Muhabiri/ Samet Aday

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İrem Derici ve DJ-prodüktör Melih Kunukçu’nun evlilik yolunda ilerleyen ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

İrem Derici ve DJ-prodüktör Melih Kunukçu’nun evlilik yolunda ilerleyen ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.

İlişkilerini bir süredir gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İrem Derici ve Melih Kunukçu, 2026 yılının başında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Avustralya’nın Sidney kentinde aldığı evlilik teklifini kabul eden Derici, mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

İlişkileri boyunca birbirlerine verdikleri destekle dikkat çeken çift, düğünlerini 2027 yılında gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak evlilik hazırlıkları devam ederken Melih Kunukçu’nun adının yasa dışı bahis soruşturmasına karışması, ikilinin gündemini bir anda değiştirdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kunukçu, 31 Ağustos 2026 tarihinde çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melih Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral ise yaptığı açıklamada müvekkiline yöneltilen suçlamanın bir organizasyon kurmak, yasa dışı bahis oynatmak ya da banka hesabını kullandırmakla ilgili olmadığını savundu. İsnadın yalnızca “bahis oynama” fiiliyle sınırlı olduğunu belirten avukat, soruşturma süresince masumiyet karinesine saygı gösterilmesini istedi.

Nişanlısının tutuklanmasının ardından sessizliğini bozan İrem Derici, Melih Kunukçu’ya sonuna kadar destek olmuştu.

Nişanlısının tutuklanmasının ardından sessizliğini bozan İrem Derici, Melih Kunukçu’ya sonuna kadar destek olmuştu.

Melih Kunukçu’nun cezaevinde bulunduğu günlere doğum gününün de denk gelmesi üzerine duygusal bir paylaşım yapan İrem Derici, evlilik teklifini aldığı günü hatırlatarak nişanlısının yanında olduğunu açıkça dile getirmişti.

Ünlü şarkıcı paylaşımında, “Yolumuza ne tümsekler çıktı ama biz her şeyin üstesinden geldik. O yüzüğü boşuna takmadık. Sonsuza dek yanındayım” ifadelerini kullanmıştı.

Kunukçu’nun avukatları tarafından yapılan hukuki başvuruların ardından Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Eylül 2026 tarihinde tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verdi. Yaklaşık 10 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilen Kunukçu, yargılama süreci devam etmek üzere serbest bırakıldı.

Nişanlısının eve dönmesiyle büyük bir mutluluk yaşayan İrem Derici de Melih Kunukçu’nun fotoğrafını beyaz güvercin emojisiyle paylaşarak “Ve evinde” notunu düştü.

Derici’nin sevinci kadar magazin sayfalarına yönelik sitemi de dikkat çekti. Tutuklanma haberini paylaşan ancak tahliye gelişmesine yer vermeyenlere tepki gösteren şarkıcı, “Nişanlım dün itibarıyla serbest. Tutukluluk haberini paylaşıp serbest bırakıldığını paylaşmayan herkese gönül koydum, bilesiniz” dedi.

Süreci doğru şekilde aktaranlara teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Derici, “Artık bizimle alakalı sadece düğün haberi paylaşacağınız günlere inşallah” sözleriyle gözünü yeniden evlilik hazırlıklarına çevirdiğini gösterdi.

Tahliyesinin ardından ilk kez görüntülenen Melih Kunukçu, Gece Muhabiri’nden Samet Aday’ın sorularını yanıtladı.

Cezaevinden çıktıktan sonra kameralara konuşan Melih Kunukçu, hakkındaki hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını özellikle belirtti. Davayla ilgili ayrıntılı açıklamaları kendisinin yapmak istemediğini söyleyen Kunukçu, kamuoyunun süreç içerisinde avukatı tarafından bilgilendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Kunukçu’nun asıl dikkat çeken açıklaması ise İrem Derici’yle planladıkları düğün hakkında oldu. Çiftin nikah masasına oturmak için daha önce 2027 yılını düşündüğü biliniyordu. Ancak yaşadıkları zorlu sürecin ardından düğünü öne çekebileceklerinin sinyalini veren Kunukçu, 2026 yılı ihtimalini ilk kez dile getirdi.

Düğünün nerede yapılacağı sorusuna da yanıt veren ünlü DJ, adres olarak İstanbul’u işaret etti. Böylece İrem Derici’nin tahliye sonrasında yaptığı “Artık yalnızca düğün haberimizi paylaşın” çağrısının ardından çiftten ilk somut düğün açıklaması gelmiş oldu.

Henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmasa da Melih Kunukçu’nun sözleri, çiftin 2027 olarak planladığı düğünü erkene alabileceğini gösterdi. Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde şimdi gözler, açıklanacak düğün tarihinde.

Öte yandan Kunukçu’nun tahliye edilmesi, hakkında yürütülen soruşturmanın veya hukuki sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor. Melih Kunukçu da yaptığı kısa açıklamada sürecin devam ettiğini vurgulayarak konuyla ilgili gelişmelerin avukatı aracılığıyla paylaşılacağını belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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