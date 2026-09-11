Melih Kunukçu Tahliye Oldu: İrem Derici’nin Nişanlısının Cezaevi Sonrası İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Cezaevinden çıktıktan sonra kameralara konuşan Melih Kunukçu, hakkındaki hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını özellikle belirtti. Davayla ilgili ayrıntılı açıklamaları kendisinin yapmak istemediğini söyleyen Kunukçu, kamuoyunun süreç içerisinde avukatı tarafından bilgilendirilmeye devam edeceğini ifade etti.

Kunukçu’nun asıl dikkat çeken açıklaması ise İrem Derici’yle planladıkları düğün hakkında oldu. Çiftin nikah masasına oturmak için daha önce 2027 yılını düşündüğü biliniyordu. Ancak yaşadıkları zorlu sürecin ardından düğünü öne çekebileceklerinin sinyalini veren Kunukçu, 2026 yılı ihtimalini ilk kez dile getirdi.

Düğünün nerede yapılacağı sorusuna da yanıt veren ünlü DJ, adres olarak İstanbul’u işaret etti. Böylece İrem Derici’nin tahliye sonrasında yaptığı “Artık yalnızca düğün haberimizi paylaşın” çağrısının ardından çiftten ilk somut düğün açıklaması gelmiş oldu.

Henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmasa da Melih Kunukçu’nun sözleri, çiftin 2027 olarak planladığı düğünü erkene alabileceğini gösterdi. Zorlu günleri geride bırakmaya çalışan İrem Derici ve Melih Kunukçu cephesinde şimdi gözler, açıklanacak düğün tarihinde.

Öte yandan Kunukçu’nun tahliye edilmesi, hakkında yürütülen soruşturmanın veya hukuki sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor. Melih Kunukçu da yaptığı kısa açıklamada sürecin devam ettiğini vurgulayarak konuyla ilgili gelişmelerin avukatı aracılığıyla paylaşılacağını belirtti.