Melih Kunukçu Tahliye Oldu: İrem Derici’nin Nişanlısının Cezaevi Sonrası İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu, yaklaşık 10 gün sonra tahliye edildi. Kunukçu’nun eve dönmesinin ardından sevincini gizlemeyen İrem Derici, tutuklanma haberini paylaşıp tahliye gelişmesine yer vermeyen magazin sayfalarına sitem etmişti. Tahliye sonrası ilk kez Gece Muhabiri’nden Samet Aday’a konuşan Melih Kunukçu ise hem devam eden hukuki sürece değindi hem de İrem Derici’yle planladıkları düğün hakkında sürpriz açıklamalarda bulundu. Çiftin 2027 olarak belirlediği düğün tarihini erkene çekebileceğinin sinyalini veren Kunukçu’nun cezaevi sonrası ilk görüntüleri de ortaya çıktı.
Kaynak: Gece Muhabiri/ Samet Aday
İrem Derici ve DJ-prodüktör Melih Kunukçu’nun evlilik yolunda ilerleyen ilişkisi, geçtiğimiz haftalarda beklenmedik bir gelişmeyle gündeme gelmişti.
Nişanlısının tutuklanmasının ardından sessizliğini bozan İrem Derici, Melih Kunukçu’ya sonuna kadar destek olmuştu.
Tahliyesinin ardından ilk kez görüntülenen Melih Kunukçu, Gece Muhabiri’nden Samet Aday’ın sorularını yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın