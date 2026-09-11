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Ali Biçim’in Kız Kardeşi Eda Biçim’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: İncecik Beli Dikkat Çekti!

Ali Biçim’in Kız Kardeşi Eda Biçim’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: İncecik Beli Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.09.2026 - 12:54
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Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın eğlenceli YouTube videolarıyla hayatımıza giren Eda Biçim, zaman içerisinde kendi takipçi kitlesini oluşturmayı başardı. Geçirdiği değişimi ve estetik sürecini takipçilerinden gizlemeyen ünlü fenomen, son olarak Paris’ten paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Eda Biçim’in yenilenen tarzı kadar giderek incelen beli ve fit görünümü de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Gelin, ünlü fenomenin çok konuşulan son haline birlikte bakalım.

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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Ali Biçim’in kız kardeşi Eda Biçim, abisinin YouTube videolarında karşımıza çıkmasıyla tanınmıştı.

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Ali Biçim’in kız kardeşi Eda Biçim, abisinin YouTube videolarında karşımıza çıkmasıyla tanınmıştı.

YouTube’un en sevilen içerik üreticilerinden biri olan Ali Biçim’in Mesut Can Tomay’la birlikte çektiği videolara konuk olmaya başlayan Eda Biçim, kamera karşısındaki doğal ve eğlenceli tavırlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Abisinin gölgesinde kalmak yerine kendi takipçi kitlesini oluşturan Biçim, zaman içerisinde Instagram ve YouTube için de içerikler üretmeye başladı.

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın sık sık dahil olduğu eğlenceli videolarıyla tanınan Eda Biçim, özellikle Mesut Can Tomay’la olan samimiyeti nedeniyle dönem dönem aşk iddialarının merkezinde yer aldı. Ancak ikili, haklarında çıkan haberleri yalanlayarak yalnızca yakın arkadaş olduklarını dile getirdi.

Eda Biçim, sosyal medyada popülerliğini artırdıkça yalnızca ürettiği içeriklerle değil, tarzı ve güzelliğiyle de konuşulmaya başladı. Hatta keskin yüz hatları ve tercih ettiği bazı kombinler nedeniyle takipçileri tarafından dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetildiği bile oldu.

Eda Biçim’in son yıllarda yaşadığı değişim de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Eda Biçim’in son yıllarda yaşadığı değişim de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Dijital dünyaya ilk adım attığı dönemdeki görüntüsüyle bugünkü hali arasında belirgin bir fark bulunan Eda Biçim, geçirdiği değişimi gizleme yolunu seçmeyen isimlerden biri oldu. Kilo veren ve giyim tarzını baştan aşağı yenileyen fenomen, saçından makyaj tercihlerine kadar pek çok konuda farklı bir imaja yöneldi.

Sosyal medyada pek çok ismin estetik operasyonlar konusundaki soruları yanıtsız bırakmayı tercih ettiği biliniyor. Eda Biçim ise Temmuz 2025’te geçirdiği meme estetiği operasyonunu takipçileriyle açıkça paylaştı. Ameliyat öncesi ve sonrasındaki süreci anlatan Biçim, yaşadığı deneyimi gizlemediği için takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Yüz hatlarındaki değişim de zaman zaman medikal estetik iddialarını beraberinde getirse de Eda Biçim’in son görünümünde kilo kaybının ve tamamen yenilediği stilinin etkisi oldukça büyük. Her geçen gün daha fit bir görünüme kavuşan fenomenin paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Eda Biçim, son olarak Paris’ten paylaştığı pozla tüm dikkatleri üzerine çekti!

Eyfel Kulesi manzarası karşısında kamera karşısına geçen Eda Biçim, özel bir davette tercih ettiği görünümüyle adeta geceye damgasını vurdu. Taş işlemeli, derin göğüs dekolteli crop top’unu beyaz ve vücudu saran bir etekle tamamlayan fenomen, kombinine beyaz çanta ve sade aksesuarlar ekledi.

Eda Biçim’in iddialı kombini kadar son dönemde giderek incelen beli de gözlerden kaçmadı. Verdiği kiloların ardından oldukça fit bir görünüme kavuşan Biçim’in incecik beli, paylaşımın en çok dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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