Ali Biçim’in Kız Kardeşi Eda Biçim’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: İncecik Beli Dikkat Çekti!

YouTube’un en sevilen içerik üreticilerinden biri olan Ali Biçim’in Mesut Can Tomay’la birlikte çektiği videolara konuk olmaya başlayan Eda Biçim, kamera karşısındaki doğal ve eğlenceli tavırlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Abisinin gölgesinde kalmak yerine kendi takipçi kitlesini oluşturan Biçim, zaman içerisinde Instagram ve YouTube için de içerikler üretmeye başladı.

Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın sık sık dahil olduğu eğlenceli videolarıyla tanınan Eda Biçim, özellikle Mesut Can Tomay’la olan samimiyeti nedeniyle dönem dönem aşk iddialarının merkezinde yer aldı. Ancak ikili, haklarında çıkan haberleri yalanlayarak yalnızca yakın arkadaş olduklarını dile getirdi.

Eda Biçim, sosyal medyada popülerliğini artırdıkça yalnızca ürettiği içeriklerle değil, tarzı ve güzelliğiyle de konuşulmaya başladı. Hatta keskin yüz hatları ve tercih ettiği bazı kombinler nedeniyle takipçileri tarafından dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a benzetildiği bile oldu.