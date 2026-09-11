Ali Biçim’in Kız Kardeşi Eda Biçim’in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı: İncecik Beli Dikkat Çekti!
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Ali Biçim ve Mesut Can Tomay’ın eğlenceli YouTube videolarıyla hayatımıza giren Eda Biçim, zaman içerisinde kendi takipçi kitlesini oluşturmayı başardı. Geçirdiği değişimi ve estetik sürecini takipçilerinden gizlemeyen ünlü fenomen, son olarak Paris’ten paylaştığı iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekti. Eda Biçim’in yenilenen tarzı kadar giderek incelen beli ve fit görünümü de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Gelin, ünlü fenomenin çok konuşulan son haline birlikte bakalım.
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Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden Ali Biçim’in kız kardeşi Eda Biçim, abisinin YouTube videolarında karşımıza çıkmasıyla tanınmıştı.
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Eda Biçim’in son yıllarda yaşadığı değişim de sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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