article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici'nin Nişanlısı Melih Kunukçu'nun Bir Operasyon Neticesinde Tutuklandığı Öğrenildi

İrem Derici'nin Nişanlısı Melih Kunukçu'nun Bir Operasyon Neticesinde Tutuklandığı Öğrenildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 00:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Melih Kunukçu’nun avukatı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında müvekkilinin 311 kişiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.

Kaynak - @nurmagazins

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avukatı suçlamaları reddetti.

Avukatı suçlamaları reddetti.

Kunukçu’nun avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamanın yalnızca “bahis oynama” eylemiyle sınırlı olduğunu belirtti. Kunukçu’nun bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme ya da banka hesabını/IBAN’ını kullandırma gibi eylemlerle bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, Kunukçu’nun ifade vermek amacıyla kendi isteğiyle adli makamlara başvurduğu ve soruşturma boyunca yetkililerle işbirliği içinde hareket ettiği kaydedildi. Avukat, iddianamenin adli tatilin sona ermesinin ardından hazırlanmasını beklediklerini aktardı.

Kunukçu’nun masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına sahip olduğuna vurgu yapan avukat, müvekkilinin soruşturma kapsamında gündeme gelen daha ağır suçlamalarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Melih Kunukçu'nun avukatının açıklaması şu şekilde:

Melih Kunukçu'nun avukatının açıklaması şu şekilde:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın