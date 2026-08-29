İrem Derici'nin Nişanlısı Melih Kunukçu'nun Bir Operasyon Neticesinde Tutuklandığı Öğrenildi
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Melih Kunukçu’nun avukatı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında müvekkilinin 311 kişiyle birlikte tutuklandığını duyurdu.
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Avukatı suçlamaları reddetti.
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Melih Kunukçu'nun avukatının açıklaması şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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