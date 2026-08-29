İrem Derici'nin Nişanlısı Melih Kunukçu'nun Bir Operasyon Neticesinde Tutuklandığı Öğrenildi

Kunukçu’nun avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamanın yalnızca “bahis oynama” eylemiyle sınırlı olduğunu belirtti. Kunukçu’nun bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme ya da banka hesabını/IBAN’ını kullandırma gibi eylemlerle bağlantısının bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada, Kunukçu’nun ifade vermek amacıyla kendi isteğiyle adli makamlara başvurduğu ve soruşturma boyunca yetkililerle işbirliği içinde hareket ettiği kaydedildi. Avukat, iddianamenin adli tatilin sona ermesinin ardından hazırlanmasını beklediklerini aktardı.

Kunukçu’nun masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına sahip olduğuna vurgu yapan avukat, müvekkilinin soruşturma kapsamında gündeme gelen daha ağır suçlamalarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.