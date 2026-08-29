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Çanakkale'de Rahatsızlanan Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'a Anjiyo Yapılacak

Çanakkale'de Rahatsızlanan Cem Yılmaz Hastaneye Kaldırıldı: Cem Yılmaz'a Anjiyo Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 21:07
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Ayvacık'ta rahatsızlanan Cem Yılmaz'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz'a anjiyo yapılacağı, yapılan anjiyonun ardından durumunun netleşeceği iddia edildi. 

Kaynak - Mehmet Andaç

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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