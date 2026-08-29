Çinli Şirket Sırbistan'da Her Yıl 5 Bin İnsansı Robot Üretecek: Robotlar Silah Kullanabilecek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, insansı robotların yalnızca sanayi sektöründe değil, tıp, tarım ve savunma gibi farklı alanlarda da kullanılmasının planlandığını açıkladı. Sırbistan ordusunda robotların kullanımına ilişkin ilk gösterimin ise 15 gün içinde yapılacağını duyurdu.

Fabrikayı ziyaret ederek robotları inceleyen Vucic, kısa süre içinde sahada kullanılmaya başlanacaklarını belirtti. Vucic, robotların sadece yürüme kabiliyetlerinin sergilenmeyeceğini, silah kullanırken de görüleceklerini ve kullanılacak silahların oldukça ciddi nitelikte olduğunu söyledi.