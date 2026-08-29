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Çinli Şirket Sırbistan'da Her Yıl 5 Bin İnsansı Robot Üretecek: Robotlar Silah Kullanabilecek

Çinli Şirket Sırbistan'da Her Yıl 5 Bin İnsansı Robot Üretecek: Robotlar Silah Kullanabilecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 20:05
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Çin merkezli bir teknoloji şirketi, Sırbistan’da yılda 5 bin insansı robot üretme kapasitesine sahip olacak yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. Tesisin açılışında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, robotların kısa süre içinde sahada kullanılacağını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vucic, robotların yalnızca yürüme kabiliyetleriyle değil, silah kullanmalarıyla da görüleceğini ifade ederek, “15 gün içinde iş başında göreceksiniz” dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, kullanılacak silahların “oldukça ciddi” nitelikte olacağını da söyledi.

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Her yıl beş bin insansı robot üretilecek.

Her yıl beş bin insansı robot üretilecek.

Sırbistan’ın batısındaki Şabac kentinde, Çinli teknoloji şirketi Minth’in yatırımı ve Sırp hükümetinin desteğiyle insansı robot üretim tesisi açıldı. Sırp yönetimi tarafından “Avrupa’da bir ilk” olarak nitelendirilen fabrikanın açılışına Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı.

Vucic, açılışta yaptığı konuşmada fabrikayı Sırbistan’ın teknoloji alanında geleceğe yönelik önemli adımlarından biri olarak değerlendirdi. Avrupa ve ABD’deki rakip firmaların Sırbistan’daki üretim kapasitesiyle yarışmasının zor olacağını savunan Vucic, tesiste yıllık 5 binin üzerinde insansı robot üretilmesini beklediklerini söyledi.

Robotlar ciddi silahlar kullanabilecek.

Robotlar ciddi silahlar kullanabilecek.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, insansı robotların yalnızca sanayi sektöründe değil, tıp, tarım ve savunma gibi farklı alanlarda da kullanılmasının planlandığını açıkladı. Sırbistan ordusunda robotların kullanımına ilişkin ilk gösterimin ise 15 gün içinde yapılacağını duyurdu.

Fabrikayı ziyaret ederek robotları inceleyen Vucic, kısa süre içinde sahada kullanılmaya başlanacaklarını belirtti. Vucic, robotların sadece yürüme kabiliyetlerinin sergilenmeyeceğini, silah kullanırken de görüleceklerini ve kullanılacak silahların oldukça ciddi nitelikte olduğunu söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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