Çinli Şirket Sırbistan'da Her Yıl 5 Bin İnsansı Robot Üretecek: Robotlar Silah Kullanabilecek
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Çin merkezli bir teknoloji şirketi, Sırbistan’da yılda 5 bin insansı robot üretme kapasitesine sahip olacak yeni fabrikasını faaliyete geçirdi. Tesisin açılışında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, robotların kısa süre içinde sahada kullanılacağını belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Vucic, robotların yalnızca yürüme kabiliyetleriyle değil, silah kullanmalarıyla da görüleceğini ifade ederek, “15 gün içinde iş başında göreceksiniz” dedi. Sırbistan Cumhurbaşkanı, kullanılacak silahların “oldukça ciddi” nitelikte olacağını da söyledi.
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Her yıl beş bin insansı robot üretilecek.
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Robotlar ciddi silahlar kullanabilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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