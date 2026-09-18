article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlülere Yönelik Soruşturmada Karar: 3 İsim Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Ünlülere Yönelik Soruşturmada Karar: 3 İsim Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 23:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok sayıda ünlü isim hakkında yürüttüğü soruşturmada adliye süreci tamamlandı. İki ayrı soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu hakkında tutuklama, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol talebiyle işlem yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

10 isim ifade sonrası serbest bırakıldı

10 isim ifade sonrası serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Hande Demir, Melis İşiten, Yeşim Yeşilçimen, Anıl Durmuş, spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Aydan Osmanoğlu ve Melisa Şenolsun işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin yasaklı madde ve uyarıcı madde kullandığı, kullanımını kolaylaştırdığı ya da bunun için yer temin ettiği yönünde makul şüphe bulunduğu belirtildi. Oyuncu Afra Saraçoğlu ise iş seyahati nedeniyle yurt dışında olduğunu, yurda döndüğünde ifade vereceğini sosyal medya hesabından duyurdu.

5 isim hakkında mahkemeye sevk talebi

5 isim hakkında mahkemeye sevk talebi

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı. Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş için ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi.

Ayrı bir soruşturmada 6 kişinin gözaltısı sürüyor

Ayrı bir soruşturmada 6 kişinin gözaltısı sürüyor

Operasyonun bir bölümü ayrı bir soruşturma kapsamında yürütülüyor. Bu dosyada Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır, Hazal Filiz Küçükköse ve Yeliz Tuba Yasa'nın gözaltı süreci devam ediyor. Bu ikinci dosyaya ilişkin suçlama detayları resmi makamlarca henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın