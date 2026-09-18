Ünlülere Yönelik Soruşturmada Karar: 3 İsim Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çok sayıda ünlü isim hakkında yürüttüğü soruşturmada adliye süreci tamamlandı. İki ayrı soruşturma kapsamında toplam 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammet Kahyaoğlu hakkında tutuklama, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında ise adli kontrol talebiyle işlem yapıldı.
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10 isim ifade sonrası serbest bırakıldı
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5 isim hakkında mahkemeye sevk talebi
Ayrı bir soruşturmada 6 kişinin gözaltısı sürüyor
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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