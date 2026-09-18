Görevden Uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Uçuk hakkında eski eşine yönelik basit yaralama suçlamasıyla açılan davada savcı, 2 yıl 2 ay hapis cezası istemişti. Bu dava dosyasına, Uçuk'un eski eşine gönderdiği ve şikayetini kabul eden savcı ile hakimi hedef alan küfürlü bir video da delil olarak girdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, bu video üzerine kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlatmış, şimdi de gözaltı kararı çıkarmış oldu.