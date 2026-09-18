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Görevden Uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Görevden Uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2026 - 00:03
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Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla resen yürüttüğü soruşturma kapsamında bu talimatı çıkardı. Uçuk, aynı gün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından da üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

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Yargının güvenine zarar verir gerekçesiyle uzaklaştırıldı

Yargının güvenine zarar verir gerekçesiyle uzaklaştırıldı

HSK, kararında Uçuk'un görevine devam etmesinin hem soruşturma sürecine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceğini belirtti. Daha önce Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görev yapan Uçuk, Bozova'ya atanmasının ardından kısa süre içinde bu kararla karşılaştı. Uzaklaştırma kararının süresi üç ay olarak belirlendi.

Eski eşine yönelik dava dosyasından hakaret suçlaması çıktı

Eski eşine yönelik dava dosyasından hakaret suçlaması çıktı

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Uçuk hakkında eski eşine yönelik basit yaralama suçlamasıyla açılan davada savcı, 2 yıl 2 ay hapis cezası istemişti. Bu dava dosyasına, Uçuk'un eski eşine gönderdiği ve şikayetini kabul eden savcı ile hakimi hedef alan küfürlü bir video da delil olarak girdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, bu video üzerine kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla resen soruşturma başlatmış, şimdi de gözaltı kararı çıkarmış oldu.

Pınarhisar'dan Bozova'ya kısa süren atama

Pınarhisar'dan Bozova'ya kısa süren atama

Uçuk, uzaklaştırma kararından önce Pınarhisar Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmasının ardından fiilen göreve başlayamadan bu süreçle karşı karşıya kaldı. Hakkındaki adli ve idari soruşturmalar farklı mercilerde ayrı ayrı sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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