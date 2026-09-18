Görevden Uzaklaştırılan Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
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Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı verildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçuk hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla resen yürüttüğü soruşturma kapsamında bu talimatı çıkardı. Uçuk, aynı gün Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından da üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.
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Yargının güvenine zarar verir gerekçesiyle uzaklaştırıldı
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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