Gülşen'i Tutuklattıran ve Eski Eşine Şiddetten Yargılanan Savcı Görevden Uzaklaştırıldı

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'basit yaralama' suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti. Aynı dosyada yer alan 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla ilgili ise takipsizlik kararı verildi.

Öte yandan, Uçuk'un daha önce imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'i sevk ettiği savcı olduğu da ortaya çıktı.