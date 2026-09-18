Gülşen'i Tutuklattıran ve Eski Eşine Şiddetten Yargılanan Savcı Görevden Uzaklaştırıldı
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde görev yaparken Mayıs ayında eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve 7 Eylül'de Urfa'nın Bozova ilçesine tayini çıkan savcı Türkşad Kunthan Uçuk, bu kez dava dosyasına giren bir video skandalıyla gündeme geldi. Gazeteci Barış Türkoğlu'nun X platformunda paylaştığı ve eski eşine gönderdiği belirlenen kayıtta, Uçuk'un şikayet dilekçesini işleme koyan savcı ile hakime hakaret ettiği yer aldı.
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3 ay görevden uzaklaştırıldı.
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Eski eşe şiddet davasıyla yargılanıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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