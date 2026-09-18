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Gülşen'i Tutuklattıran ve Eski Eşine Şiddetten Yargılanan Savcı Görevden Uzaklaştırıldı

Gülşen'i Tutuklattıran ve Eski Eşine Şiddetten Yargılanan Savcı Görevden Uzaklaştırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:47
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Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde görev yaparken Mayıs ayında eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve 7 Eylül'de Urfa'nın Bozova ilçesine tayini çıkan savcı Türkşad Kunthan Uçuk, bu kez dava dosyasına giren bir video skandalıyla gündeme geldi. Gazeteci Barış Türkoğlu'nun X platformunda paylaştığı ve eski eşine gönderdiği belirlenen kayıtta, Uçuk'un şikayet dilekçesini işleme koyan savcı ile hakime hakaret ettiği yer aldı.

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3 ay görevden uzaklaştırıldı.

3 ay görevden uzaklaştırıldı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından HSK müfettişlerinin talebiyle gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında açılan adli ve idari soruşturmalar dolayısıyla tedbir uygulanması kararlaştırıldı.

Uçuk'un görevde kalmasının yürütülen soruşturmanın selameti ile yargı organının güvenilirliğine ve saygınlığına gölge düşürebileceği vurgulanarak, oy birliğiyle üç ay süreyle açığa alınmasına hükmedildi.

Eski eşe şiddet davasıyla yargılanıyordu.

Eski eşe şiddet davasıyla yargılanıyordu.

Kısa Dalga’dan Canan Coşkun’un haberine göre, Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Türkşad Kunthan Uçuk hakkında 'basit yaralama' suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep etti. Aynı dosyada yer alan 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamalarıyla ilgili ise takipsizlik kararı verildi.

Öte yandan, Uçuk'un daha önce imam hatiplere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'i sevk ettiği savcı olduğu da ortaya çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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