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Mehmet Şimşek, Yeni Çalışma Modeli Hakkında Açıklamada Bulundu: Esnek Çalışma Modeli Gelebilir

Mehmet Şimşek, Yeni Çalışma Modeli Hakkında Açıklamada Bulundu: Esnek Çalışma Modeli Gelebilir

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.09.2026 - 17:48
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelleri üzerinde çalıştıklarını duyurarak, özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

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Mehmet Şimşek yeni modelle ilgili açıklamalar yaptı.

Mehmet Şimşek yeni modelle ilgili açıklamalar yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma hayatında esnek modellerin tartışılabileceğini belirterek, özellikle eğitim veya iş hayatında olmayan 15-29 yaş arasındaki gençlere yönelik projelere öncelik tanındığını ifade etti. NTV yayınında konuşan Şimşek, bu gençlerin iş gücüne dahil edilmesinde esnek çalışma alternatiflerinin etkili bir rol oynayabileceğini kaydetti.

Esnek çalışma modelleri gündeme gelebilir.

Esnek çalışma modelleri gündeme gelebilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, okulda ya da istihdamda yer almayan kitleye yönelik projeleri yapısal bir dönüşüm olarak gördüğünü belirtti. Çalışan haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, çalışma biçimlerinde belirli bir esneklik payı bırakılmasının ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programları, reform olarak görüyorum. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri, Türkiye'nin menfaatinedir. Yani çalışanın haklarını koruyalım ama bir miktar da esneklik sağlayalım. Dolayısıyla istihdamın, iş gücüne katılımın artması bakımından o anlamda bir reform çok faydalı olur.'

15-29 yaş arasındaki gençler hedefte.

15-29 yaş arasındaki gençler hedefte.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, okulda ya da herhangi bir işte çalışmayan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik adımların öncelikli hedefler arasında yer aldığını aktardı.

Esnek çalışma sistemleri devreye sokulurken çalışanların kazanılmış haklarının güvence altına alınması gerektiğinin altını çizen Şimşek, bu tür bir esnekliğin iş gücüne katılımı ve toplam istihdam oranlarını artırmada kritik bir rol oynayacağını kaydetti.

Kamuda da esnek çalışma gündeme gelmişti.

Kamuda da esnek çalışma gündeme gelmişti.

Daha önce de kamu personeline yönelik adımlarla gündeme gelen esnek çalışma modelleri, geçtiğimiz yıl kamu tasarruf paketinde de kendine yer bulmuştu. O dönem kamudaki mesai düzenlemelerine değinen Bakan Şimşek, 'Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz' sözlerini sarf etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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