Mehmet Şimşek, Yeni Çalışma Modeli Hakkında Açıklamada Bulundu: Esnek Çalışma Modeli Gelebilir
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnek çalışma modelleri üzerinde çalıştıklarını duyurarak, özellikle ne eğitimde ne de istihdamda yer alan 15-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.
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Mehmet Şimşek yeni modelle ilgili açıklamalar yaptı.
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Esnek çalışma modelleri gündeme gelebilir.
15-29 yaş arasındaki gençler hedefte.
Kamuda da esnek çalışma gündeme gelmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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