Mehmet Şimşek, Yeni Çalışma Modeli Hakkında Açıklamada Bulundu: Esnek Çalışma Modeli Gelebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, okulda ya da istihdamda yer almayan kitleye yönelik projeleri yapısal bir dönüşüm olarak gördüğünü belirtti. Çalışan haklarının gözetilmesi gerektiğinin altını çizen Şimşek, çalışma biçimlerinde belirli bir esneklik payı bırakılmasının ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

'Eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programları, reform olarak görüyorum. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri, Türkiye'nin menfaatinedir. Yani çalışanın haklarını koruyalım ama bir miktar da esneklik sağlayalım. Dolayısıyla istihdamın, iş gücüne katılımın artması bakımından o anlamda bir reform çok faydalı olur.'