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Kobra Murat'ı Tehdit Ettiler: "Evine Bomba Koyacağız, Torununu Kaçıracağız, Bize 1 Milyon Dolar Vereceksin"

Kobra Murat'ı Tehdit Ettiler: "Evine Bomba Koyacağız, Torununu Kaçıracağız, Bize 1 Milyon Dolar Vereceksin"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 18:17 Son Güncelleme: 18.09.2026 - 18:53
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Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Kobra Murat, 'Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan. 'Evine bomba koyacağız, torununu kaçıracağız, bize 1 milyon dolar vereceksin' diye tehdit ediyorlar beni' dedi.

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Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.

Kamuoyunda 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.

Şikayetinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kobra Murat, 'Devlet her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes doğru düzgün çalışsın, doğru düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğini yuvasına çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun' dedi.

“Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar”

“Bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar”

Kobra Murat, 'Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa’dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar' diye konuştu.

Tehdit edenlere şarkı yazdı!

Tehdit edenlere şarkı yazdı!

Kendisini tehdit edenlere şarkı söyleyerek seslenen Kobra Murat, 'Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzmeyecekler beni, ağaları gelse, yıkamazsınız babaları gelse' dedi.

Kobra Murat tehditler ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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