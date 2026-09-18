Kobra Murat'ı Tehdit Ettiler: "Evine Bomba Koyacağız, Torununu Kaçıracağız, Bize 1 Milyon Dolar Vereceksin"

Kobra Murat, 'Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa’dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar' diye konuştu.