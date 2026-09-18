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21-27 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

21-27 Eylül Haftasında Vizyona Girecek Filmler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 18:54 Son Güncelleme: 18.09.2026 - 19:06
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21-27 Eylül 2026 haftasında sinema salonlarına komediden korkuya, süper kahraman macerasından animasyona kadar sekiz film geliyor. Avengers: Endgame özel gösterimle yeniden beyazperdeye dönerken Damat Mektebi ve Üç Harfliler: Mühür haftanın yerli yapımları arasında bulunuyor. Çocuklar ve aileler içinse üç farklı animasyon seçeneği vizyona giriyor.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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25 Eylül 2026’da vizyona girecek filmler

25 Eylül 2026’da vizyona girecek filmler

Damat Mektebi

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Komedi

  • Yönetmen: Hakan Kurşun

  • Oyuncular: Sermiyan Midyat, Algı Eke, Füsun Demirel

Uzun süredir düğün yapılmayan bir köyde aileler, kızlarını köyün gençleri yerine şehirden gelen erkeklerle evlendirmeyi tercih eder. Gizemli bir atlının gelini kaçırması ve şehirden dönen Miran’ın yaşananlara müdahale etmesiyle düzen değişmeye başlar. Gençlerin asıl sorununun iletişim ve öz güven eksikliği olduğunu düşünen Miran, köy kahvesini kapatarak yerine “Damat Mektebi” açar.

Üç Harfliler: Mühür

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Korku

  • Yönetmen: Mert Uzunmehmet, Yağız Kurt

  • Oyuncular: Rayhan Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti

Fatma ve ailesinin eski bir konağa yerleşmesiyle başlayan olaylar, beklenmedik bir ziyaretçinin ardından giderek korkutucu bir hâl alır. Ailenin akıl sağlığını ve birbirine duyduğu güveni hedef alan görünmez güçlerin merkezinde, henüz doğmamış bir bebeğe konulan gizemli mühür bulunur. Falcı Müzeyyen ise geçmişinden gelen karanlık güçlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalır.

Avengers Endgame: Encore

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: Joe Russo, Anthony Russo

  • Oyuncular: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo

Marvel Sinematik Evreni’nin en büyük karşılaşmalarından Avengers: Endgame, özel gösterimle yeniden sinemalara dönüyor. Thanos’un evrende kurduğu düzeni tersine çevirmek ve kaybettiklerini geri getirmek isteyen kahramanlar, son kez bütün güçlerini birleştiriyor. Üç saatten uzun süren yapım, Avengers ekibinin Thanos ile hesaplaşmasını yeniden beyazperde deneyimiyle izleme fırsatı sunuyor.

The Unholy Trinity

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Western

  • Yönetmen: Richard Gray

  • Oyuncular: Pierce Brosnan, Samuel L. Jackson, Brandon Lessard

İdam edilmesinden hemen önce Isaac Broadway, yıllardır görüşmediği oğlu Henry’den kendisine komplo kuran adamı öldürmesini ister. Babasının son isteğinin peşinden Trinity kasabasına giden Henry, kendisini yeni şerif Gabriel Dove ile gizemli St. Christopher arasındaki çatışmanın ortasında bulur.

Charlie & Harper: Her Şeye Rağmen

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Dram, Romantik

  • Yönetmen: Tom Dean, Mac Eldridge

  • Oyuncular: Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Cirillo

Birlikte yeni bir hayat kurmaya çalışan Harper ile Charlie’nin ilişkisi, gelecek beklentilerinin farklılaşmasıyla sınanmaya başlar. Harper aşçılık kariyerinde ilerlemek isterken Charlie hayatında sıkışıp kaldığını hisseder. Yaşadıkları sorunlar, çiftin birbirine duyduğu sevginin ortak bir yaşam kurmaya yetip yetmeyeceğini sorgulamasına neden olur.

Kediler Firarda: Mısır Operasyonu

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Animasyon, Komedi, Macera

  • Yönetmen: Vasiliy Rovenskiy

  • Oyuncular: Pavel Priluchnyy, Roman Kurtsyn, Polina Gagarina

Ermitaj Müzesi’ni kurtaran ve Mona Lisa’nın çalınmasını engelleyen kahramanların macerasının üzerinden iki yıl geçmiştir. Fare Maurice yeni serüvenlerin hayalini kurarken Vincent ile Kleopatra’nın iki meraklı yavrusu da müzenin dışındaki dünyayı keşfetmek ister. Karakterlerin macera arzusu, onları bu kez Mısır bağlantılı yeni bir yolculuğa sürükler.

Kristal Gezegen: Yeni Dünya

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Aile, Animasyon, Bilim Kurgu, Macera

  • Yönetmen: Arsen Anton Ostojic

  • Oyuncular: Jeremy Irons, Vanessa Redgrave, Michael York

Yeni kolonileştirilen Kristal Gezegen’de yaşayan 11 yaşındaki Rea, annesinden ayrılan dinozor benzeri Burgy ile arkadaş olur. Küçük canlıyı ailesine ulaştırmaya çalışan Rea’nın karşısına, Burgy’nin sıra dışı özelliklerinden yararlanmak isteyen acımasız bir yönetici çıkar. İkili, hem yeniden bir araya gelmek hem de gezegendeki hassas yaşam dengesini korumak için mücadele eder.

Kartopu Oyunları

  • Vizyon tarihi: 25 Eylül 2026

  • Tür: Animasyon, Macera

  • Yönetmen: Bente Lohne

  • Oyuncular: Mads Mikkelsen, Jennifer Wilson, Charlie Bauer

Genç Gerda, gizemli biçimde ortadan kaybolan Kai’yi bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca insanlardan, hayvanlardan ve iyi kalpli bir cadıdan yardım alan Gerda, arkadaşının Karlar Kraliçesi tarafından buzdan sarayda tutulduğunu öğrenir. Peşlerindeki kraliçe ve gargoyle çırağı Louie’ye rağmen Kai’yi kurtarmaya çalışan Gerda’yı zorlu bir kış macerası bekler.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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