Kadir İnanır'ın Vasiyet Davasında Gerilim Büyüdü! Levent İnanır'a Yönelik Tehdit İddiası

26 Haziran'da hayatını kaybettiği belirtilen sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı aktarıldı. Vasiyetlerin içeriği henüz açıklanmazken, bazı aile üyelerine tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle davanın 17 Aralık saat 09.30'a ertelendiği belirtildi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnanır, “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu” dedi. Vasiyetlerin farklı tarihlerde hazırlanmasının kendisinde soru işaretleri yarattığını da dile getirdi.

Levent İnanır'ın sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ı anan bir açıklama yayımladı. Acar, sanatçıyı “sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan” olarak nitelendirdi ve kendisine ve evladına kattıkları için teşekkür etti.