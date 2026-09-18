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Kadir İnanır'ın Vasiyet Davasında Gerilim Büyüdü! Levent İnanır'a Yönelik Tehdit İddiası

Kadir İnanır'ın Vasiyet Davasında Gerilim Büyüdü! Levent İnanır'a Yönelik Tehdit İddiası

Kadir İnanır
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 19:08
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Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava öncesinde aile üyelerinin açıklamalarıyla başlayan tartışma, sosyal medyada paylaşılan bir WhatsApp mesajıyla yeni bir boyut kazandı. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve kızları Öykü Kardelen Arıca'nın açıklamalarının ardından, Levent İnanır tarafından gönderildiği öne sürülen ve geçmişteki bir şiddet görüntüsünü içerdiği iddia edilen mesaj paylaşıldı.

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Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava, aile üyelerinin açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşılan bir mesajla yeniden gündeme geldi.

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava, aile üyelerinin açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşılan bir mesajla yeniden gündeme geldi.

26 Haziran'da hayatını kaybettiği belirtilen sanatçının 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı aktarıldı. Vasiyetlerin içeriği henüz açıklanmazken, bazı aile üyelerine tebligat ulaşmadığı gerekçesiyle davanın 17 Aralık saat 09.30'a ertelendiği belirtildi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İnanır, “Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu” dedi. Vasiyetlerin farklı tarihlerde hazırlanmasının kendisinde soru işaretleri yarattığını da dile getirdi.

Levent İnanır'ın sözlerinin ardından eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ı anan bir açıklama yayımladı. Acar, sanatçıyı “sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan” olarak nitelendirdi ve kendisine ve evladına kattıkları için teşekkür etti.

Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddia edildi.

Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddia edildi.

Neslihan Acar, bir başka paylaşımında ise ünlü kişiler hakkında dayanaksız iddialar ortaya atılmasını eleştirdi. Öykü Kardelen Arıca da annesine destek verdiği açıklamasında, “Benim annem de babam da Neslihan'dır; bu hep böyle oldu, böyle olacak” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımların ardından sosyal medyada Levent İnanır'a ait olduğu iddia edilen bir WhatsApp mesajı yayımlandı. Mesajın, Neslihan Acar'a yönelik geçmişteki bir şiddet olayına ait olduğu öne sürülen fotoğrafla birlikte gönderildiği iddia edildi. Görüntüyü paylaşan X kullanıcısı, mesajın Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik bir tehdit olduğunu ileri sürdü.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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