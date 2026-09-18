Kadir İnanır'ın Vasiyet Davasında Gerilim Büyüdü! Levent İnanır'a Yönelik Tehdit İddiası
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Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava öncesinde aile üyelerinin açıklamalarıyla başlayan tartışma, sosyal medyada paylaşılan bir WhatsApp mesajıyla yeni bir boyut kazandı. Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve kızları Öykü Kardelen Arıca'nın açıklamalarının ardından, Levent İnanır tarafından gönderildiği öne sürülen ve geçmişteki bir şiddet görüntüsünü içerdiği iddia edilen mesaj paylaşıldı.
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Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin dava, aile üyelerinin açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaşılan bir mesajla yeniden gündeme geldi.
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Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddia edildi.
İşte o paylaşım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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