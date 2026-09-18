Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Tüm Hesaplarını Kapatan Feyza Civelek Sosyal Medyaya Geri Döndü
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, sosyal medya hesaplarını yeniden açtı. Oyuncunun diziye dönebileceği konuşulurken Makedonya tatilinden fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Civelek'in diziye dönüşüne ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
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Feyza Civelek, aylardır kapalı tuttuğu sosyal medya hesaplarını yeniden açtı.
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Nilay'ın diziden ayrılış süreci uzun süre gündemde kalmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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