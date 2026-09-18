Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Tüm Hesaplarını Kapatan Feyza Civelek Sosyal Medyaya Geri Döndü

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almaması, yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasının ardından gündeme gelmişti. Oyuncunun dizideki akıbeti haftalarca tartışıldı; yapımcı cephesinden gelen açıklamalar da süreci uzattı. Dizinin 5. sezonu Nilay karakteri olmadan başladı. Kadroda yaşanan diğer değişikliklerle birlikte bu ayrılık, izleyicinin en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu.

Civelek, ayrılığın ardından üç gün önce içerik üreticisi İremsu Kamber'in paylaşımında görünmüş, orada Nilay'ın sosyal medyada viral olan repliklerinden birini yeniden söylemişti. O video, oyuncunun diziye dair sessizliğini kısmen bozduğu ilk an olarak yorumlanmıştı.