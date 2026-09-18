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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Tüm Hesaplarını Kapatan Feyza Civelek Sosyal Medyaya Geri Döndü

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılınca Tüm Hesaplarını Kapatan Feyza Civelek Sosyal Medyaya Geri Döndü

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2026 - 16:10
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, sosyal medya hesaplarını yeniden açtı. Oyuncunun diziye dönebileceği konuşulurken Makedonya tatilinden fotoğraflar paylaşması dikkat çekti. Civelek'in diziye dönüşüne ilişkin ise henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

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Feyza Civelek, aylardır kapalı tuttuğu sosyal medya hesaplarını yeniden açtı.

Feyza Civelek, aylardır kapalı tuttuğu sosyal medya hesaplarını yeniden açtı.

Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, diziden ayrılmasının ardından sosyal medyadan tamamen çekilmişti. Oyuncu, hesaplarını kapatarak uzun bir sessizlik dönemine girmişti. Bu sessizlik sona erdi. Civelek, kapalı tuttuğu hesaplarını yeniden kullanıma açtı ve takipçileriyle tekrar buluştu.

Hamlenin zamanlaması dikkatlerden kaçmadı. Oyuncunun hesaplarını açtığı günler, televizyona geri dönebileceği yönündeki iddiaların konuşulmaya başlandığı döneme denk geldi. Kulislerde dile getirilen bu iddialar henüz doğrulanmış değil.

Nilay'ın diziden ayrılış süreci uzun süre gündemde kalmıştı.

Nilay'ın diziden ayrılış süreci uzun süre gündemde kalmıştı.

Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti kadrosunda yer almaması, yasaklı madde test sonucunun pozitif çıktığının açıklanmasının ardından gündeme gelmişti. Oyuncunun dizideki akıbeti haftalarca tartışıldı; yapımcı cephesinden gelen açıklamalar da süreci uzattı. Dizinin 5. sezonu Nilay karakteri olmadan başladı. Kadroda yaşanan diğer değişikliklerle birlikte bu ayrılık, izleyicinin en çok konuştuğu başlıklardan biri oldu.

Civelek, ayrılığın ardından üç gün önce içerik üreticisi İremsu Kamber'in paylaşımında görünmüş, orada Nilay'ın sosyal medyada viral olan repliklerinden birini yeniden söylemişti. O video, oyuncunun diziye dair sessizliğini kısmen bozduğu ilk an olarak yorumlanmıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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