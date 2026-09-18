Kilis'in Tescilli Tatlısı Viral Oldu: Cennet Çamuru Nasıl Yapılır?
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Adı ilk duyulduğunda tuhaf geliyor ama tattıktan sonra itiraz eden çıkmıyor.
Cennet çamuru, Kilis mutfağına ait şerbetli bir tatlı ve adını görüntüsünden alıyor: bol Antep fıstığıyla birleşen kadayıf, şerbetle buluşunca yeşilimsi, hafif ıslak, macunsu bir kıvama dönüşüyor. Halk arasında 'Bu olsa olsa cennetin çamurudur' denildiği için de bu isimle anılmaya başlanmış. Tatlı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018'de coğrafi işaretle tescillenmiş.
İşte, sosyal medyada da viral olan cennet çamuru tatlısı tarifi.
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Cennet Çamuru Nedir, Malzemeleri Neler?
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Adım Adım Yapılışı: Önce Şerbet, Sonra Kadayıf, En Son Birleştirme
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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