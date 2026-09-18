article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Tatlı
Kilis'in Tescilli Tatlısı Viral Oldu: Cennet Çamuru Nasıl Yapılır?

Kilis'in Tescilli Tatlısı Viral Oldu: Cennet Çamuru Nasıl Yapılır?

Kilis
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Adı ilk duyulduğunda tuhaf geliyor ama tattıktan sonra itiraz eden çıkmıyor. 

Cennet çamuru, Kilis mutfağına ait şerbetli bir tatlı ve adını görüntüsünden alıyor: bol Antep fıstığıyla birleşen kadayıf, şerbetle buluşunca yeşilimsi, hafif ıslak, macunsu bir kıvama dönüşüyor. Halk arasında 'Bu olsa olsa cennetin çamurudur' denildiği için de bu isimle anılmaya başlanmış. Tatlı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018'de coğrafi işaretle tescillenmiş.

İşte, sosyal medyada da viral olan cennet çamuru tatlısı tarifi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cennet Çamuru Nedir, Malzemeleri Neler?

Cennet Çamuru Nedir, Malzemeleri Neler?

Cennet çamuru tatlısı son zamanlarda sosyal medyada viral oldu. Merak etmeyin, bu viralliğin arkasında basit malzemeler ve basit aşamalar var!

Tarif 2-4 kişilik. Hazırlık 5 dakika, pişirme 10 dakika sürüyor; yani toplamda yarım saatinizi ayırmanız yeter.Şerbet için

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • 3-4 damla limon suyu

Tatlı için: 

  • 125 gram tel kadayıf

  • 60 gram tereyağı

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 100 gram Antep fıstığı

Adım Adım Yapılışı: Önce Şerbet, Sonra Kadayıf, En Son Birleştirme

Adım Adım Yapılışı: Önce Şerbet, Sonra Kadayıf, En Son Birleştirme

1. Şerbeti önce hazırlayın. Şekeri ve suyu bir tencereye alıp ocağa koyun. Kaynamaya başladığında ateşi kısın ve limon suyunu ekleyin. Yaklaşık 7-8 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Şerbetin soğuması gerektiği için bu adımı en başta yapmak önemli.

2. Yağları eritin. Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencereye ya da tavaya alın, kısık ateşte eritin.

3. Kadayıfı kavurun. Tel kadayıfı minik minik doğrayıp eriyen yağın üzerine ekleyin. Buradan sonrası dikkat isteyen kısım: sürekli karıştırarak, kadayıflar altın rengini alana kadar kavurun. Karıştırmayı bırakırsanız alttakiler yanar, üsttekiler çiğ kalır.

4. Fıstığı ekleyin. Antep fıstığını ilave edip kadayıfla iyice karışmasını sağlayın, sonra ocağın altını kapatın.

5. Şerbeti azar azar dökün. Soğumuş şerbeti ocak kapalıyken, yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Hepsini bir anda dökmeyin; tatlı 'çamur' kıvamına geldiğinde durun.

6. Birkaç dakika dinlendirin. Karışımın şerbeti çekmesi için kısa bir süre bekletin, ardından servis edebilirsiniz.

Buradaki en kritik kural şu: sıcak tatlıya soğuk şerbet. 

Kadayıf sıcakken şerbet soğuk olmalı. İkisi de sıcak olursa tatlı şerbeti hızla içine çekip hamurlaşıyor, ikisi de soğuk olursa şerbet yüzeyde kalıyor. Bu yüzden şerbeti ilk iş olarak yapıp kenara almak gerekiyor.

Gelelim Servisine!

Cennet çamuru tatlısının yanına kaymak ya da dondurma çok yakışıyor. Tarifi deneyenlerin önerisi de güzel bir Maraş dondurması. Kilis'teki geleneksel sunumda ise tatlının üzerine Kilis kaymağı konuyor; evde yaparken tam kıvamında bir kaymak bulmak zorsa dondurma en pratik alternatif.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın