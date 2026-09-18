Kilis'in Tescilli Tatlısı Viral Oldu: Cennet Çamuru Nasıl Yapılır?

1. Şerbeti önce hazırlayın. Şekeri ve suyu bir tencereye alıp ocağa koyun. Kaynamaya başladığında ateşi kısın ve limon suyunu ekleyin. Yaklaşık 7-8 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın. Şerbetin soğuması gerektiği için bu adımı en başta yapmak önemli.

2. Yağları eritin. Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencereye ya da tavaya alın, kısık ateşte eritin.

3. Kadayıfı kavurun. Tel kadayıfı minik minik doğrayıp eriyen yağın üzerine ekleyin. Buradan sonrası dikkat isteyen kısım: sürekli karıştırarak, kadayıflar altın rengini alana kadar kavurun. Karıştırmayı bırakırsanız alttakiler yanar, üsttekiler çiğ kalır.

4. Fıstığı ekleyin. Antep fıstığını ilave edip kadayıfla iyice karışmasını sağlayın, sonra ocağın altını kapatın.

5. Şerbeti azar azar dökün. Soğumuş şerbeti ocak kapalıyken, yavaş yavaş ve karıştırarak ekleyin. Hepsini bir anda dökmeyin; tatlı 'çamur' kıvamına geldiğinde durun.

6. Birkaç dakika dinlendirin. Karışımın şerbeti çekmesi için kısa bir süre bekletin, ardından servis edebilirsiniz.

Buradaki en kritik kural şu: sıcak tatlıya soğuk şerbet.

Kadayıf sıcakken şerbet soğuk olmalı. İkisi de sıcak olursa tatlı şerbeti hızla içine çekip hamurlaşıyor, ikisi de soğuk olursa şerbet yüzeyde kalıyor. Bu yüzden şerbeti ilk iş olarak yapıp kenara almak gerekiyor.

Gelelim Servisine!

Cennet çamuru tatlısının yanına kaymak ya da dondurma çok yakışıyor. Tarifi deneyenlerin önerisi de güzel bir Maraş dondurması. Kilis'teki geleneksel sunumda ise tatlının üzerine Kilis kaymağı konuyor; evde yaparken tam kıvamında bir kaymak bulmak zorsa dondurma en pratik alternatif.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun...