Çanakkale'de Dondurma, Kars'ta Çilehane: Türkiye'nin En İlginç Köy İsimleri!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye'nin köy haritasına dikkatli bakınca doğal güzellikler ve tarihi yerleşimler kadar dikkat çekici bir şey daha çıkıyor: İsimler. Ülkemizin farklı bölgelerinde Panik, Dertli, Bunalan, Sinek ve Gaipler gibi ilk bakışta insanı şaşırtan köy adları var. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen listeler, bunların şaka ya da yakıştırma olmadığını, resmî yerleşim adları olduğunu gösteriyor. Bazıları doğrudan gündelik dilde kullandığımız kelimelerden oluşurken bazıları bölgenin coğrafyasından, topluluklardan ya da kişi adlarından izler taşıyor.
Gelin, detaylara bakalım.
Kaynak: Nefes Gazetesi / Merve Şişman
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çorum'un Sungurlu İlçesinde Hem Bunalan Hem Dertli Hem de Asayiş Köyleri Var
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivas'ın Zara İlçesinde Yapılan Araştırma Köy Adlarının Ardındaki Örüntüyü Çözdü
Çanakkale'de 20 Harfli Koşuburnutürkmenleri Var, Adıyaman'da İse Yalnızca Dut
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın