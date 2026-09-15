Çanakkale'de Dondurma, Kars'ta Çilehane: Türkiye'nin En İlginç Köy İsimleri!

Listenin en çok konuşulan ismi Iğdır merkezde bulunan Panik köyü. Haritada gören herkesin bir kez daha baktığı yerleşimlerden biri. Ancak tek başına değil: Çorum'un Sungurlu ilçesi bu konuda adeta bir merkez. Aynı ilçede Bunalan ve Dertli köyleri yan yana duruyor, üstelik yine Sungurlu'da Asayiş adında bir köy daha bulunuyor. Üç isim de gündelik dilde güçlü çağrışımlar yapan kelimeler.

Liste bununla da bitmiyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler, Kırşehir'in Mucur ilçesinde Bazlamaç, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Kaygılı ve Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Gaipler adıyla köyler yer alıyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ürküt, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çilehane, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Dondurma ve Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Sinek de aynı kategoride. Bu isimlerin çoğu bugün resmî kayıtlarda aynen yer alıyor.