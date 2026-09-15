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Çanakkale'de Dondurma, Kars'ta Çilehane: Türkiye'nin En İlginç Köy İsimleri!

Çanakkale'de Dondurma, Kars'ta Çilehane: Türkiye'nin En İlginç Köy İsimleri!

Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 10:37
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Türkiye'nin köy haritasına dikkatli bakınca doğal güzellikler ve tarihi yerleşimler kadar dikkat çekici bir şey daha çıkıyor: İsimler. Ülkemizin farklı bölgelerinde Panik, Dertli, Bunalan, Sinek ve Gaipler gibi ilk bakışta insanı şaşırtan köy adları var. İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen listeler, bunların şaka ya da yakıştırma olmadığını, resmî yerleşim adları olduğunu gösteriyor. Bazıları doğrudan gündelik dilde kullandığımız kelimelerden oluşurken bazıları bölgenin coğrafyasından, topluluklardan ya da kişi adlarından izler taşıyor.

Gelin, detaylara bakalım.

Kaynak: Nefes Gazetesi / Merve Şişman

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Çorum'un Sungurlu İlçesinde Hem Bunalan Hem Dertli Hem de Asayiş Köyleri Var

Çorum'un Sungurlu İlçesinde Hem Bunalan Hem Dertli Hem de Asayiş Köyleri Var

Listenin en çok konuşulan ismi Iğdır merkezde bulunan Panik köyü. Haritada gören herkesin bir kez daha baktığı yerleşimlerden biri. Ancak tek başına değil: Çorum'un Sungurlu ilçesi bu konuda adeta bir merkez. Aynı ilçede Bunalan ve Dertli köyleri yan yana duruyor, üstelik yine Sungurlu'da Asayiş adında bir köy daha bulunuyor. Üç isim de gündelik dilde güçlü çağrışımlar yapan kelimeler.

Liste bununla da bitmiyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler, Kırşehir'in Mucur ilçesinde Bazlamaç, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde Kaygılı ve Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Gaipler adıyla köyler yer alıyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Ürküt, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çilehane, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki Dondurma ve Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Sinek de aynı kategoride. Bu isimlerin çoğu bugün resmî kayıtlarda aynen yer alıyor.

Sivas'ın Zara İlçesinde Yapılan Araştırma Köy Adlarının Ardındaki Örüntüyü Çözdü

Sivas'ın Zara İlçesinde Yapılan Araştırma Köy Adlarının Ardındaki Örüntüyü Çözdü

Bu isimlerin hiçbiri tesadüf değil. Yer adlarını köken, anlam ve yapı bakımından inceleyen bilim dalının adı toponimi. Akademik araştırmalar, köy adlarının toplumların tarihî, sosyal ve kültürel yapısı hakkında ciddi ipuçları taşıdığını gösteriyor. Bir köyün adı coğrafi özelliklerden bitki örtüsüne, aşiret ve boy adlarından kişi isimlerine kadar pek çok unsurdan etkilenebiliyor.

Sivas'ın Zara ilçesindeki köy adlarını inceleyen akademik bir çalışma bu örüntüyü somutlaştırıyor. Araştırmada boy, aşiret ve kişi adlarının yanı sıra doğal unsurların yer adlarında öne çıktığı belirlendi. Sonuç şu: bir köyün adı yalnızca haritadaki bir adres tanımı değil, o yerleşimin geçmişine dair veri taşıyan bir kayıt. Bugün bize komik gelen bir kelime, yüzyıllar önce bambaşka bir anlam taşıyor olabilir.

Çanakkale'de 20 Harfli Koşuburnutürkmenleri Var, Adıyaman'da İse Yalnızca Dut

Çanakkale'de 20 Harfli Koşuburnutürkmenleri Var, Adıyaman'da İse Yalnızca Dut

Köy isimleri yalnızca anlamlarıyla değil uzunluklarıyla da dikkat çekiyor. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Koşuburnutürkmenleri 20 harfle ülkenin en uzun köy adları arasında. Uşak'ın Merkez ilçesindeki Halilefendiçiftliği de aynı kategoride yer alıyor. Bu iki isim de aslında birer tarif: biri bir topluluğu ve coğrafi konumu, diğeri bir kişiyi ve ona ait araziyi anlatıyor.

Madalyonun öbür yüzünde ise üç harfli isimler var. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece ve Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, ülkenin en kısa köy adlarından. Yirmi harften üç harfe uzanan bu aralık, Türkiye'deki yer adlarının ne kadar geniş bir dil ve kültür çeşitliliği taşıdığını gösteriyor. Kimi isim gülümsetiyor, kimi şaşırtıyor, kimi de ardında uzun bir geçmiş olduğunu düşündürüyor.

Hepsi Anadolu'nun kültürel hafızasının gündelik hayatın içinde yaşamaya devam ettiğinin işareti!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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