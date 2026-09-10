Barajın Suları Çekilince Unutulan Köy Ortaya Çıktı

Baraj sularının çekildiği alanda ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün yıllar içinde harabeye döndüğü görülüyor. Ayakta kalabilenler ise yalnızca temel duvarları ve kısmi yapı parçalarından ibaret durumda.

Geçmişten günümüze ulaşan bu izler, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı. Görüntüler, yıllar önce suların altında kalan köyün sessiz hikâyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de baraj göllerinin su seviyesi mevsimsel olarak azaldığında, benzer şekilde yıllarca suların altında kalmış köy, yol ya da yapı kalıntılarının yeniden ortaya çıktığı sık görülüyor. Karakurt Barajı'ndaki bu görüntüler de suyun çekilmesiyle geçmişin izlerinin nasıl aniden gün yüzüne çıkabildiğinin son örneklerinden biri oldu.