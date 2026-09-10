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Yaşam
Barajın Suları Çekilince Unutulan Köy Ortaya Çıktı

Barajın Suları Çekilince Unutulan Köy Ortaya Çıktı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.09.2026 - 09:12
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, yıllar önce suların altında kalan eski bir yerleşim yeniden gün yüzüne çıktı. Doğu Anadolu'nun soğuk kışları ve kayak turizmiyle tanınan Sarıkamış, aynı zamanda çok sayıda tarihi yerleşimin izlerini taşıyan bir ilçe. Bir zamanlar sokaklarında hayatın sürdüğü köyden geriye kalan cami, ev duvarları ve bir kilise, baraj gölünün çekilen sularının ardından aynı karede görüntülendi. Bölge sakinleri, yıllarca suyun altında sakladığı bu kalıntıları drone görüntüleriyle havadan izleme fırsatı buldu.

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Cami, Ev Duvarları ve Bir Kilise Aynı Karede Ortaya Çıktı

Cami, Ev Duvarları ve Bir Kilise Aynı Karede Ortaya Çıktı

Karakurt Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle birlikte, bir dönem köy hayatının sürdüğü alana ait yapı kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Eski Karakurt köyüne ait cami, çok sayıda evin temel ve duvar kalıntısı ile bölgede yer alan kilise, sular çekilirken art arda ortaya çıktı.

Cami ve kilisenin aynı görüntüde yan yana yer alması, köyün geçmişte farklı topluluklara ev sahipliği yaptığına işaret ediyor. Bir zamanlar sokaklarında insanların dolaştığı yerleşim, yıllar sonra bu kez sessizliğiyle dikkat çekiyor.

Kalıntıların Büyük Bölümü Harabeye Dönmüş Durumda

Kalıntıların Büyük Bölümü Harabeye Dönmüş Durumda

Baraj sularının çekildiği alanda ortaya çıkan yapıların büyük bölümünün yıllar içinde harabeye döndüğü görülüyor. Ayakta kalabilenler ise yalnızca temel duvarları ve kısmi yapı parçalarından ibaret durumda.

Geçmişten günümüze ulaşan bu izler, drone ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı. Görüntüler, yıllar önce suların altında kalan köyün sessiz hikâyesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de baraj göllerinin su seviyesi mevsimsel olarak azaldığında, benzer şekilde yıllarca suların altında kalmış köy, yol ya da yapı kalıntılarının yeniden ortaya çıktığı sık görülüyor. Karakurt Barajı'ndaki bu görüntüler de suyun çekilmesiyle geçmişin izlerinin nasıl aniden gün yüzüne çıkabildiğinin son örneklerinden biri oldu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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