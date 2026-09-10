Barajın Suları Çekilince Unutulan Köy Ortaya Çıktı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, yıllar önce suların altında kalan eski bir yerleşim yeniden gün yüzüne çıktı. Doğu Anadolu'nun soğuk kışları ve kayak turizmiyle tanınan Sarıkamış, aynı zamanda çok sayıda tarihi yerleşimin izlerini taşıyan bir ilçe. Bir zamanlar sokaklarında hayatın sürdüğü köyden geriye kalan cami, ev duvarları ve bir kilise, baraj gölünün çekilen sularının ardından aynı karede görüntülendi. Bölge sakinleri, yıllarca suyun altında sakladığı bu kalıntıları drone görüntüleriyle havadan izleme fırsatı buldu.
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Cami, Ev Duvarları ve Bir Kilise Aynı Karede Ortaya Çıktı
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Kalıntıların Büyük Bölümü Harabeye Dönmüş Durumda
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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