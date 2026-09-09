Kimse Bilmiyor: Kars'ın Kalbinde Arizona'yı Aratmayan Kızıl Vadi
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Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış doğa harikalarının çoğu hâlâ gündelik hayatın gürültüsünde kayboluyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kötek ile Bayam köyleri arasında uzanan bir vadi de bunlardan biri: Bayam Kızıllıkları.
Kızıl tonlardaki kayalıklar ve doğal aşınmayla şekillenmiş mantar biçimli oluşumlar, ilk bakışta insanı Amerika'daki Arizona kanyonlarına götürüyor. Oysa bu manzara binlerce kilometre öteye gitmeden, Türkiye'nin doğusunda saklı duruyor. Bölgeyi çevreleyen yeşil alanlar, kızıl kayalıklarla tam bir tezat oluşturuyor.
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Bayam Kızıllıkları Nerede? Kars'ın Kağızman İlçesinde Saklı
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Kızıl Kayalıklar Arizona'nın Ünlü Kanyonlarını Aratmıyor
Doğa Yürüyüşü Rotalarına Eklendi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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