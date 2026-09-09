Kimse Bilmiyor: Kars'ın Kalbinde Arizona'yı Aratmayan Kızıl Vadi

Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış doğa harikalarının çoğu hâlâ gündelik hayatın gürültüsünde kayboluyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kötek ile Bayam köyleri arasında uzanan bir vadi de bunlardan biri: Bayam Kızıllıkları.

Kızıl tonlardaki kayalıklar ve doğal aşınmayla şekillenmiş mantar biçimli oluşumlar, ilk bakışta insanı Amerika'daki Arizona kanyonlarına götürüyor. Oysa bu manzara binlerce kilometre öteye gitmeden, Türkiye'nin doğusunda saklı duruyor. Bölgeyi çevreleyen yeşil alanlar, kızıl kayalıklarla tam bir tezat oluşturuyor.