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Kimse Bilmiyor: Kars'ın Kalbinde Arizona'yı Aratmayan Kızıl Vadi

Kimse Bilmiyor: Kars'ın Kalbinde Arizona'yı Aratmayan Kızıl Vadi

Kars Gezilecek Yerler
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 15:14
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Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış doğa harikalarının çoğu hâlâ gündelik hayatın gürültüsünde kayboluyor. Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kötek ile Bayam köyleri arasında uzanan bir vadi de bunlardan biri: Bayam Kızıllıkları. 

Kızıl tonlardaki kayalıklar ve doğal aşınmayla şekillenmiş mantar biçimli oluşumlar, ilk bakışta insanı Amerika'daki Arizona kanyonlarına götürüyor. Oysa bu manzara binlerce kilometre öteye gitmeden, Türkiye'nin doğusunda saklı duruyor. Bölgeyi çevreleyen yeşil alanlar, kızıl kayalıklarla tam bir tezat oluşturuyor.

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Bayam Kızıllıkları Nerede? Kars'ın Kağızman İlçesinde Saklı

Bayam Kızıllıkları Nerede? Kars'ın Kağızman İlçesinde Saklı

Vadi, Kars iline bağlı Kağızman ilçesinde, Kötek ile Bayam köyleri arasında uzanan bir sahada yer alıyor. Bölge, Kars merkeze kıyasla daha az bilinen ve turizm rotalarının henüz keşfetmediği bir noktada bulunuyor.

Kızıl tonlardaki kaya oluşumları, ince kum tabakalarının üzerinde yükselen mantar biçimli kütlelerle dikkat çekiyor. Bu görünüm, doğal aşınma sürecinin binlerce yıl içinde şekillendirdiği bir sonuç ve bölgeyi jeolojik açıdan da ilginç kılıyor.

Kızıl Kayalıklar Arizona'nın Ünlü Kanyonlarını Aratmıyor

Kızıl Kayalıklar Arizona'nın Ünlü Kanyonlarını Aratmıyor

Bölgedeki kızıl renkli kaya formasyonları, havadan görüntülendiğinde ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü kanyonlara çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Bu benzerlik, vadiyi paylaşan az sayıdaki fotoğrafın sosyal medyada dikkat çekmesinin de başlıca nedeni.

Vadiyi çevreleyen yeşil alanlar, kızıl kayalıklarla güçlü bir renk kontrastı oluşturuyor. Bu kontrast, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde fotoğrafçılar için ayrı bir çekim fırsatı sunuyor.

Doğa Yürüyüşü Rotalarına Eklendi

Doğa Yürüyüşü Rotalarına Eklendi

Kağızman Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Bayam Kızıllıkları'nı bölgedeki yürüyüş rotalarına dahil etti. Bu adım, vadinin doğa sporları ve fotoğrafçılık açısından potansiyelinin yerel ölçekte de fark edildiğini gösteriyor.

Vadiye dair haritalarda net bir ulaşım bilgisi bulunmasa da bölge, Kağızman ilçe merkezine yakınlığıyla doğa yürüyüşçüleri için ulaşılabilir bir rota sunuyor. Yerel kulüplerin öncülüğünde, alanın önümüzdeki dönemde daha fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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