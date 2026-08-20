Her Mevsim Renk Değiştiriyor: Sivas'ta Yerin Altında Saklı Bir Dünya Yatıyor
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Sivas-Erzincan kara yolu yakınlarında ve Canova köyü sınırları içerisinde yan yana sıralanan Ağgöl, Karagöl ile Canova Gölü, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından su seviyelerinin yükselmesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yılın her döneminde farklı renklere bürünen bu eşsiz karstik göller, kendilerine has doğal yapıları, çevre düzeni ve sundukları görsel manzaralarla bölge turizmine son derece önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.
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Yüzyıllar Süren Jeolojik Süreçler Sonucunda Oluşan Obruk Gölleri Bölgenin Doğa Yapısını Baştan Başa Biçimlendirdi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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