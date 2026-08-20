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Her Mevsim Renk Değiştiriyor: Sivas'ta Yerin Altında Saklı Bir Dünya Yatıyor

Her Mevsim Renk Değiştiriyor: Sivas'ta Yerin Altında Saklı Bir Dünya Yatıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 20:49
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Sivas-Erzincan kara yolu yakınlarında ve Canova köyü sınırları içerisinde yan yana sıralanan Ağgöl, Karagöl ile Canova Gölü, bölgede etkili olan yoğun yağışların ardından su seviyelerinin yükselmesiyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yılın her döneminde farklı renklere bürünen bu eşsiz karstik göller, kendilerine has doğal yapıları, çevre düzeni ve sundukları görsel manzaralarla bölge turizmine son derece önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

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Yüzyıllar Süren Jeolojik Süreçler Sonucunda Oluşan Obruk Gölleri Bölgenin Doğa Yapısını Baştan Başa Biçimlendirdi

Yüzyıllar Süren Jeolojik Süreçler Sonucunda Oluşan Obruk Gölleri Bölgenin Doğa Yapısını Baştan Başa Biçimlendirdi

Bölgedeki tektonik hat boyunca yan yana dizilen göllerin meydana gelişi, yüzyıllar öncesine dayanan oldukça karmaşık ve uzun bir jeolojik sürece dayanıyor. Yapılan araştırmalara göre, yer altı sularının yüzeyin hemen altındaki kolay eriyebilen jips tabakalarını zamanla eritmesi ve üst kısımdaki toprak kütlesinin ağırlığı taşıyamayarak çökmesi sonucu derin obruk çukurları oluştu. Zaman içerisinde taban suları ile mevsimsel yağışların bu çukurlarda birikmesi neticesinde göller bugünkü nihai görünümüne kavuştu.

Zengin Mineral Yapısı ve Derinlik Farkları Göllerin Renk Tonlarını Mevsimsel Olarak Değiştiriyor

Zengin Mineral Yapısı ve Derinlik Farkları Göllerin Renk Tonlarını Mevsimsel Olarak Değiştiriyor

Bölgedeki göller serisinin en derin üyesi konumundaki Karagöl’ün yaklaşık 70 metre derinliğe ulaştığı biliniyor. Dik yamaç yapısıyla belirgin bir çökme obruğu niteliği taşıyan ve Kızılçan olarak da adlandırılan Canova Gölü ise yaklaşık 50 metre derinliğiyle dikkat çekiyor. Göllerin barındırdığı zengin mineral bileşenleri ve derinlik özellikleri, suların mevsimlere bağlı şekilde yeşilden turkuaz tonlarına doğru son derece göz alıcı bir değişim göstermesini sağlıyor.

Kentin Doğal Mirası Olarak Kabul Edilen Bu Saklı Cennetler Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor

Kentin Doğal Mirası Olarak Kabul Edilen Bu Saklı Cennetler Türkiye'nin Dört Bir Yanından Gelen Ziyaretçilerin Akınına Uğruyor

Doğal yapısıyla kentin saklı cennetleri arasında gösterilen göller, çevre illerden ve yurt içinden gelen turistlerin öncelikli gezi rotaları arasında yer alıyor. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar göl çevresinde yürüyüş yapıp temiz havanın ve doğal ortamın tadını çıkarırken, kimileri de sessizliğin huzurunu yaşıyor. Şehir dışından konuklarını getiren vatandaşlar İç Anadolu’nun bu benzersiz coğrafyasını tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktarırken, farklı kentlerden gelen gezi severler de Sivas’ın bu zenginliklerine adeta hayran kaldıklarını dile getiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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