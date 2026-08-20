Her Mevsim Renk Değiştiriyor: Sivas'ta Yerin Altında Saklı Bir Dünya Yatıyor

Bölgedeki tektonik hat boyunca yan yana dizilen göllerin meydana gelişi, yüzyıllar öncesine dayanan oldukça karmaşık ve uzun bir jeolojik sürece dayanıyor. Yapılan araştırmalara göre, yer altı sularının yüzeyin hemen altındaki kolay eriyebilen jips tabakalarını zamanla eritmesi ve üst kısımdaki toprak kütlesinin ağırlığı taşıyamayarak çökmesi sonucu derin obruk çukurları oluştu. Zaman içerisinde taban suları ile mevsimsel yağışların bu çukurlarda birikmesi neticesinde göller bugünkü nihai görünümüne kavuştu.