153 Yolcuyu Taşıyan Uçakta Pilotların İkisi de Uyuyakaldı: Neredeyse Felaketi Yaşıyorlardı

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan raporda, felaketin eşiğinden dönülen bu olayın temelinde sistemsel boşlukların yer aldığı vurgulandı. Şirket prosedürlerinde kokpit içi durum değerlendirmesinin her 30 dakikada bir yapılması gerektiği ifade edilmesine karşın, bu denetim yükümlülüğünün hangi personele ait olduğu net biçimde tanımlanmadı. Yorgun bir personelin kendi uyanıklık durumunu denetlemesini bekleyen mevcut yapının risk yarattığı belirtilerek, yorgunluk yönetiminin kişisel beyanlar yerine bağlayıcı kurallarla yeniden düzenlenmesi istendi.