153 Yolcuyu Taşıyan Uçakta Pilotların İkisi de Uyuyakaldı: Neredeyse Felaketi Yaşıyorlardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.ecoportal.net/en/pilots-a...
Endonezya'da Kendari’den Jakarta’ya sefer yapan ve içinde 153 yolcu ile 6 mürettebat barındıran Batik Air şirketine ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında, seyir sırasında her iki pilotun da aynı anda uykuya daldığı saptandı. Deniz seviyesinden 36 bin fit yükseklikte yaşanan olayda, hava trafik kontrol merkezinden iletilen çağrıların yanıtsız kaldığı ve uçuşun planlanan rotadan saptığı belirlendi. Yaklaşık 28 dakika boyunca telsiz iletişiminin tamamen kesildiği sefer, uçuş ekibinin kontrolü yeniden ele almasıyla kazasız şekilde tamamlandı, ancak yaşanan bu durum havacılık güvenlik protokollerini yeniden tartışmaya açtı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uçuş öncesi gerçekleştirilen muayeneler fiziki sağlığı ölçerken kişisel yorgunluk seviyesini tespit etmekte yetersiz kaldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaptan pilotun dinlenme talebinin ardından kontrolü devralan yardımcı pilot da uykunun etkisine yenik düştü
Soruşturma raporları olayın kişisel bir hatadan ziyade sistemsel bir denetim eksikliğinden kaynaklandığını gösterdi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın