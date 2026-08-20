article/comments
article/share
Haberler
Gündem
153 Yolcuyu Taşıyan Uçakta Pilotların İkisi de Uyuyakaldı: Neredeyse Felaketi Yaşıyorlardı

153 Yolcuyu Taşıyan Uçakta Pilotların İkisi de Uyuyakaldı: Neredeyse Felaketi Yaşıyorlardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 17:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Endonezya'da Kendari’den Jakarta’ya sefer yapan ve içinde 153 yolcu ile 6 mürettebat barındıran Batik Air şirketine ait Airbus A320 tipi yolcu uçağında, seyir sırasında her iki pilotun da aynı anda uykuya daldığı saptandı. Deniz seviyesinden 36 bin fit yükseklikte yaşanan olayda, hava trafik kontrol merkezinden iletilen çağrıların yanıtsız kaldığı ve uçuşun planlanan rotadan saptığı belirlendi. Yaklaşık 28 dakika boyunca telsiz iletişiminin tamamen kesildiği sefer, uçuş ekibinin kontrolü yeniden ele almasıyla kazasız şekilde tamamlandı, ancak yaşanan bu durum havacılık güvenlik protokollerini yeniden tartışmaya açtı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://www.ecoportal.net/en/pilots-a...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uçuş öncesi gerçekleştirilen muayeneler fiziki sağlığı ölçerken kişisel yorgunluk seviyesini tespit etmekte yetersiz kaldı

Uçuş öncesi gerçekleştirilen muayeneler fiziki sağlığı ölçerken kişisel yorgunluk seviyesini tespit etmekte yetersiz kaldı

İnceleme raporlarına yansıyan bilgilere göre, uçuş öncesinde yapılan sağlık kontrolleri mevzuattaki tüm standartları karşıladı. Kalp ritmi, kan basıncı ve genel fiziki durumu kapsayan bu testler pilotların biyolojik olarak göreve uygunluğunu gösterse de uyku eksikliğini ölçme konusunda yetersiz kaldı. Yardımcı pilotun evindeki yeni doğan ikiz bebekler ve taşınma süreçleri nedeniyle ciddi düzeyde uykusuzluk çektiği, buna karşın durumu resmi makamlara bildirmediği saptandı. Resmi kayıtlarda mevzuata uygun görülen 53 saatlik dinlenme süresinin gerçekte gerekli toparlanmayı sağlamadığı anlaşıldı.

Kaptan pilotun dinlenme talebinin ardından kontrolü devralan yardımcı pilot da uykunun etkisine yenik düştü

Kaptan pilotun dinlenme talebinin ardından kontrolü devralan yardımcı pilot da uykunun etkisine yenik düştü

Seyir irtifasına ulaşıldığı sırada kaptan pilot, kısa bir süre dinlenmek amacıyla kumandayı yardımcı pilota bıraktı. Kendi yorgunluğunu göz ardı ederek görevi üstlenen yardımcı pilot, kısa süre sonra uykusuna yenik düşerek uçağın takibini bıraktı. Otopilot sistemi uçağın mevcut yönünü korumayı başarsa da tanımlanan rota değişikliklerini gerçekleştiremediği için uçak planlanan uçuş koridorundan uzaklaştı. Telsiz hatlarından yapılan ardışık çağrılara yanıt verilmezken, 28 dakikalık süre sonunda gelen bir sesli uyarı üzerine uyanan yardımcı pilot, kaptanı bilgilendirip uçağı tekrar doğru rotaya soktu.

Soruşturma raporları olayın kişisel bir hatadan ziyade sistemsel bir denetim eksikliğinden kaynaklandığını gösterdi

Soruşturma raporları olayın kişisel bir hatadan ziyade sistemsel bir denetim eksikliğinden kaynaklandığını gösterdi

Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanan raporda, felaketin eşiğinden dönülen bu olayın temelinde sistemsel boşlukların yer aldığı vurgulandı. Şirket prosedürlerinde kokpit içi durum değerlendirmesinin her 30 dakikada bir yapılması gerektiği ifade edilmesine karşın, bu denetim yükümlülüğünün hangi personele ait olduğu net biçimde tanımlanmadı. Yorgun bir personelin kendi uyanıklık durumunu denetlemesini bekleyen mevcut yapının risk yarattığı belirtilerek, yorgunluk yönetiminin kişisel beyanlar yerine bağlayıcı kurallarla yeniden düzenlenmesi istendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın