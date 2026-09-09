Ev Yaptıracaklardı, Altından 2 Bin Yıllık Kayıp Şehir Çıktı: Sit Alanı Ailenin Ev Hayalini Bitirdi
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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Fransa’da bir ailenin müstakil ev inşaatı öncesinde gerçekleştirilen rutin arkeolojik incelemeler, insanlık tarihine ışık tutan sıra dışı bir keşfin önünü açtı. Paris’in güneydoğusunda yer alan Tonnerre kasabasındaki Montbellant Tepesi’nde yürütülen kazı çalışmaları, toprağın altında 2.000 yıllık kayıp bir kentin varlığını ortaya çıkardı. Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) bünyesindeki uzmanlarca gerçekleştirilen bu çalışma, bölgedeki kentsel gelişimin tarih boyunca nasıl biçimlendiğine dair son derece değerli veriler sundu.
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Arkeologlar bölgenin Geç Demir Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar uzanan üç farklı dönemde aralıksız bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirledi.
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Montbellant Tepesi’nin dik yamaçlarına inşa edilen yapılar alan darlığı nedeniyle son derece sıkı bir şehir planlaması yapıldığını gösterdi.
Yaklaşık 1.500 yıl boyunca cazibesini koruyan alandaki en dikkat çekici bulgu birden fazla odadan oluşan devasa bir Orta Çağ yapısı oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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