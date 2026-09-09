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Ev Yaptıracaklardı, Altından 2 Bin Yıllık Kayıp Şehir Çıktı: Sit Alanı Ailenin Ev Hayalini Bitirdi

Ev Yaptıracaklardı, Altından 2 Bin Yıllık Kayıp Şehir Çıktı: Sit Alanı Ailenin Ev Hayalini Bitirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 13:00
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Fransa’da bir ailenin müstakil ev inşaatı öncesinde gerçekleştirilen rutin arkeolojik incelemeler, insanlık tarihine ışık tutan sıra dışı bir keşfin önünü açtı. Paris’in güneydoğusunda yer alan Tonnerre kasabasındaki Montbellant Tepesi’nde yürütülen kazı çalışmaları, toprağın altında 2.000 yıllık kayıp bir kentin varlığını ortaya çıkardı. Fransa Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (Inrap) bünyesindeki uzmanlarca gerçekleştirilen bu çalışma, bölgedeki kentsel gelişimin tarih boyunca nasıl biçimlendiğine dair son derece değerli veriler sundu.

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Kaynak

Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
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Arkeologlar bölgenin Geç Demir Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar uzanan üç farklı dönemde aralıksız bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirledi.

Arkeologlar bölgenin Geç Demir Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar uzanan üç farklı dönemde aralıksız bir yerleşim yeri olarak kullanıldığını belirledi.

Yaklaşık 750 metrekarelik bir alanda yürütülen saha incelemelerinde, sahadaki ilk yaşam izlerinin milattan önce birinci yüzyılda Galya halkının tepeyi tahkim edilmiş bir kale ve şehir yapısı olarak kullanmasıyla başladığı gözlendi. Kazı alanında ele geçirilen antik paralar ile seramik kalıntıları, Roma hakimiyetinden çok daha önce burada son derece organize ve yoğun bir topluluğun varlık gösterdiğini kanıtladı.

Montbellant Tepesi’nin dik yamaçlarına inşa edilen yapılar alan darlığı nedeniyle son derece sıkı bir şehir planlaması yapıldığını gösterdi.

Montbellant Tepesi’nin dik yamaçlarına inşa edilen yapılar alan darlığı nedeniyle son derece sıkı bir şehir planlaması yapıldığını gösterdi.

Galya döneminin ardından bölgeye hakim olan Romalılar, mevcut yapıların üzerine yenilerini ekleyerek veya doğrudan üzerlerine inşa faaliyetleri yürüterek yerleşim yoğunluğunu artırma yoluna gitti. Romalılara ait standing duvarlar, avlulu mimari örnekleri ve bulunan metal cüruflar bu alanda gelişmiş bir metal işleme atölyesinin faaliyet gösterdiğini net bir şekilde kanıtladı.

Yaklaşık 1.500 yıl boyunca cazibesini koruyan alandaki en dikkat çekici bulgu birden fazla odadan oluşan devasa bir Orta Çağ yapısı oldu.

Yaklaşık 1.500 yıl boyunca cazibesini koruyan alandaki en dikkat çekici bulgu birden fazla odadan oluşan devasa bir Orta Çağ yapısı oldu.

Söz konusu yapının mahzeninde günümüzde de formunu koruyan mimari bir taş merdiven tespit edildi. Bir diğer önemli bulgu ise tonozlu girişi zamanla çökmüş olan antik bir oda olarak kayıtlara geçti. Arkeologlar, kemeri oluşturan kama şeklindeki taşların yanı sıra taşların arasına yerleştirilmiş demir bağlantı parçalarını gün yüzüne çıkardı; bu parçalar bir zamanlar alanı koruyan ahşap bir kapının varlığını doğruladı.

2024 yılında yalnızca 50 metre mesafede yapılan diğer bir kazıyla birleştirildiğinde, Montbellant Tepesi'nin çağlar boyunca ne kadar stratejik bir yaşam merkezi olduğu anlaşıldı. Inrap uzmanları, kazı çalışmaları derinleştikçe kayıp kent Tonnerre’in katmanlı tarihini ve değişen mimari yapısını tam anlamıyla aydınlatmayı hedefliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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