Ev Yaptıracaklardı, Altından 2 Bin Yıllık Kayıp Şehir Çıktı: Sit Alanı Ailenin Ev Hayalini Bitirdi

Söz konusu yapının mahzeninde günümüzde de formunu koruyan mimari bir taş merdiven tespit edildi. Bir diğer önemli bulgu ise tonozlu girişi zamanla çökmüş olan antik bir oda olarak kayıtlara geçti. Arkeologlar, kemeri oluşturan kama şeklindeki taşların yanı sıra taşların arasına yerleştirilmiş demir bağlantı parçalarını gün yüzüne çıkardı; bu parçalar bir zamanlar alanı koruyan ahşap bir kapının varlığını doğruladı.

2024 yılında yalnızca 50 metre mesafede yapılan diğer bir kazıyla birleştirildiğinde, Montbellant Tepesi'nin çağlar boyunca ne kadar stratejik bir yaşam merkezi olduğu anlaşıldı. Inrap uzmanları, kazı çalışmaları derinleştikçe kayıp kent Tonnerre’in katmanlı tarihini ve değişen mimari yapısını tam anlamıyla aydınlatmayı hedefliyor.